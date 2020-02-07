Молебны о ниспослании влаги. Что происходит с водоснабжением Крыма

В Симферополе пересохли все водохранилища. Власти аннексированного Россией Крыма объявили о том, что горячую и холодную воду теперь будут подавать по графику. Эта новость вызвала переполох, после чего чиновники дали задний ход. Опасаясь, что слухи о проблемах с водоснабжением могут привести к срыву туристического сезона, они пообещали, что воды хватит даже на курортников.

Что случилось?

Днем 5 февраля глава городской администрации Симферополя Елена Проценко написала в Facebook о том, что крымская столица столкнулась с нехваткой питьевой воды: "Запасов воды в поверхностных водохранилищах, которые питают Симферополь, не достаточно, чтобы круглосуточно и бесперебойно обеспечивать город".

Имеющихся запасов, по оценке властей, хватит на 90-100 дней. Воду нужно расходовать экономно, написала Проценко, а потому власти приняли решение "об отключении горячего водоснабжения, кроме субботы и воскресенья, и переходе на график подачи холодной воды утром и вечером". Подачу воды решили ограничить с 10 февраля.

На совещании в мэрии глава Госкомводхоза Игорь Вайль сообщил, что дефицит воды в Симферопольском водохранилище составляет более 23 миллионов кубометров. В наличии осталось всего 11,7 миллионов кубов, из которых 5 миллионов – это так называемый "мертвый остаток", который нельзя расходовать ни при каких обстоятельствах, чтобы не погубить водоем.

С другими резервуарами, снабжающими административный центр, ситуация не лучше. В Аянском водохранилище осталось 700 тысяч кубометров при обычном объеме 3 миллиона кубометров. В Партизанском – 11,4 миллиона кубометров при проектной вместимости 34,4 миллиона. Средняя наполняемость водохранилищ естественного стока составляет всего 37%. Пик паводкового сезона (когда водохранилища заполняются) в Крыму выпадает на май-июнь. До этого времени имеющихся запасов хватит впритык.

Куда делась вся вода?

Населенные пункты Крыма получают воду из 14 водохранилищ естественного стока (их наполняют реки и ручьи) и 8 водохранилищ, наполняемых из системы Северо-Крымского канала. До событий 2014 года до 85% потребностей полуострова в пресной воде перекрывала подача днепровской воды по Северо-Крымскому каналу. После того как власти материковой Украины перекрыли водную артерию, в канал стали сбрасывать воду из Нежинского, Просторненского и Новогригорьевского подземных водозаборов. В сумме они дают примерно 140 тысяч кубометров в сутки – эта цифра практически не зависит от времени года. Тем районам, которые потребляют "подземную" воду, дефицит водоснабжения не грозит.

Сложнее приходится тем, кто питается от водохранилищ естественного стока, – жителям Симферополя и окрестностей, Южного берега Крыма, Бахчисарайского и Белогорского районов. Прошлая осень на полуострове выдалась на редкость засушливой, а нынешняя зима – удивительно бесснежной даже по местным меркам. В южной части полуострова (не считая вершин и склонов главной гряды Крымских гор) снег в этом сезоне не выпадал ни разу. Поэтому водохранилища не получают подпитки. По данным Госкомводхоза, недобор осадков составил 45%. В последние месяцы Крым спасается исключительно благодаря старым запасам и мощности подземных водозаборов.

Правда, пока засуха подступила только к Симферополю. "Что касается остальных регионов Крыма, на сегодняшний день удовлетворены все заявки предприятий, которые осуществляют отбор воды из водохранилищ", – утверждают в водном комитете.

Какие меры предложили принять власти?

По неофициальным сведениям, в Симферополе и окрестностях холодную воду решили включать по будним дням с 6 до 10 часов утра и с 6 до 10 часов вечера. В мэрии предложили полностью запретить, вплоть до особого распоряжения, работу автомоек, бань и бассейнов, а также ограничить подачу воды всем предприятиям (кроме предприятий жизнеобеспечения).

Школам, детским садам, больницам и другим социально-значимым объектам настоятельно рекомендовали закупить емкости для технической воды. При этом Елена Проценко пообещала, что вода на соцобъекты будет подаваться в обычном режиме.

Как отреагировали крымчане?

Сообщение о введении ограниченного режима подачи воды вызвало среди симферопольцев бурю негодования и приступы паники.

В социальных сетях начали активно делиться советами, как пережить засушливый период. Одни симферопольцы, по сведениям, полученным корреспондентом Радио Свобода из личных разговоров, бросились в магазины бытовой техники прицениваться к электрическим водонагревателям. Другие стали скупать бутилированную воду, влажные салфетки, сухой шампунь и одноразовую посуду. Люди испугались, что ажиотаж в магазинах приведет к резкому росту цен на эти товары, но специалисты попытались их успокоить. Третьи обратили внимание на то, что ограничения на подачу воды могут привести к вспышке инфекционных заболеваний. Четвертые посокрушались, что такой график станет мощным ударом по бизнесу: многие предприятия сферы услуг попросту придется закрыть на неопределенное время.

При этом крымчане сетуют на то, что основной причиной нехватки пресной воды является изношенность сетей: при исправных трубах дефицита не было бы даже при сильной засухе. Чиновники об этом знают, но ничего не предпринимают.

"Трубы по всему Крыму дырявые. Потери по воде в разных населенных пунктах составляют от 40 до 65%. Нужно экономить воду, беречь, устранять оперативно порывы, менять аварийные участки, а не заниматься забиванием чопиков и болтовней!" –​ написал в Facebook общественный активист Борис Яремко.

Еще одной проблемой являются огромные потери при переброске воды из артезианских скважин по Северо-Крымскому каналу. Эксперты уже не раз обращали на это внимание. Но такой способ водоснабжения местным властям видится наиболее оптимальным.

Среди предложений — срочное строительство водовода с Кубани и сооружение атомной электростанции на полуострове, которая обеспечила бы энергией опреснительные установки.

Тем временем за решение проблемы взялись и в крымских православных храмах. По распоряжению правящего архиерея там стали служить молебны о ниспослании влаги.

Что ответили чиновники?

Очевидно, местные власти не ожидали, что реакция окажется такой острой. О дефиците пресной воды моментально написали федеральные издания и информагентства. Чтобы окончательно не распугать туристов, которые и так едут в Крым с большим скрипом, чиновники поспешно отменили решение о подаче воды по графику.

"На сегодня в Симферополе нет необходимости введения графика по ограничению подачи воды… Такая схема есть, но она будет приведена в действие в случае особой необходимости. При этом общественность будет заранее проинформирована", — сообщил глава правительства Крыма Юрий Гоцанюк.

В Общественной палате Крыма тут же заявили о том, что подача воды по графику лишь усугубила бы ситуацию. "Это приводит к гидроударам. На трубы идет большая нагрузка, а они у нас не очень хорошие. Потом появляются дыры, утечки. После перекрытия люди жалуются, что муть поднялась. Лучшим вариантом было бы немного снизить давление", — заявил член палаты Анатолий Петров.

Тем самым всего за несколько часов ситуация развернулась на 180 градусов. Страх лишиться туристов оказался для российских должностных лиц на полуострове куда сильнее опасений по поводу засухи.

Что в Крыму с погодой?

На полуостров очень своевременно пришел атмосферный фронт, который принес обильные осадки с порывистым ветром. Это сыграло не последнюю роль в разрешении кризисной ситуации. К вечеру 5 февраля на большей части полуострова пошел сильный дождь со снегом. В результате всего за сутки наполняемость резервуаров, обеспечивающих Симферополь живительной влагой, превысила месячные показатели за январь: 732 тысячи кубометров против 592 тысяч. Еще столько же воды подарили крымской столице небеса за следующие сутки.

"На сегодняшний день Крым обеспечен водными ресурсами в объеме 132 миллионов кубических метров воды. Этого вполне достаточно для прохождения не только отопительного периода… но и есть задел на следующий курортный сезон", –​ подытожил глава профильного комитета Игорь Вайль.

Есть ли в Крыму проблемы с централизованной подачей воды?

Несмотря на панические настроения среди значительной крымчан по поводу возможной подачи воды по графику, многие на полуострове отнеслись к этой новости довольно спокойно. Дело в том, что Крым во все времена страдал от дефицита пресной воды. В Ялте, Судаке и других городах на крышах некоторых многоэтажных жилых домов, построенных еще в советское время, установлены специальные баки для сбора воды. Ее давали всего несколько часов в сутки, а в остальное время жильцы расходовали воду из емкостей.

В Севастополе в 80-е и 90-е годы холодная вода шла из крана только утром и вечером. Горячая в некоторые районы не подавалась вовсе. Поэтому в большинстве квартир установлены бойлеры и газовые колонки. По воспоминаниям севастопольского журналиста Андрея Васильева, за последние 30 лет горячую воду "иногда давали один день раз в пять лет при назначении из Киева или Москвы нового градоначальника как праздник для плебса".

В этой связи поднявшийся шум многим в Крыму непонятен: проблемам с водоснабжением не один десяток лет. Крымчане как-то выживали раньше – не пропадут и теперь.

Что будет дальше?

Наполняемость водохранилищ естественного стока, которая зависит от погодных условий, – это лишь одна сторона проблемы. Чтобы справиться с дефицитом пресной воды на полуострове, нужен комплексный подход.

В Москве пообещали выделить на решение вопроса миллиарды рублей. В частности, предлагается реконструировать пересыхающее Межгорное водохранилище под Симферополем, направив в него воду из рек Альмы, Салгира, Качи и Бельбека. Помимо этого уже ведутся работы по перенаправлению в центральную часть полуострова воды из Белогорского и Тайганского водохранилищ. Но нет никаких гарантий, что все это даст желаемый результат.

К тому же подобные точечные проекты не способны решить главной проблемы – обеспечить водными ресурсами агропромышленный комплекс. По оценкам украинских экспертов, для развития сельского хозяйства Крыму нужен как минимум 1 миллиард кубометров технической воды (Северо-Крымский канал накануне аннексии поставлял примерно 1,5 миллиарда кубометров в год). А столько не способны дать все водохранилища и артезианские скважины вместе взятые.

Ставка на подземные источники себя не оправдывает. Сбываются тревожные прогнозы специалистов: из-за активного выкачивания пресной воды из водоносных слоев в два раза возрастает ее соленость и минерализация. Такими темпами она вскоре станет непригодной к употреблению. Это признал даже директор госпредприятия "Вода Крыма" Владимир Баженов. Тем самым за пять лет российская администрация Крыма ни на шаг не приблизилась к решению проблемы бесперебойного водоснабжения полуострова.