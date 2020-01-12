Как два Кипра. Крыму приписали миллионы несуществующих туристов

Российские власти Крыма похвастались очередным рекордом по числу посетивших полуостров туристов. В прошлом году, по их сведениям, на полуострове отдохнули почти 7,5 миллионов человек, в том числе более 1 миллиона украинцев. Киев обвиняет крымских чиновников в подтасовках и манипуляциях, эксперты также не верят в правдивость представленных властями в Симферополе цифр. При этом представители крымского турбизнеса и местные жители признают, что полуостров действительно не страдает от недостатка приезжих.

Глава аннексированного Россией Крыма Сергей Аксенов в первые дни нового года написал в фейсбуке, что прошлый год стал самым успешным для региона по числу туристов за весь постсоветский период. Общее число приехавших составило 7,43 миллиона человек – это на 9,3% выше показателей 2018 года. Больше половины гостей (57%) прибыли на полуостров по Крымскому мосту. А среди "иностранных" туристов единоличными лидерами стали граждане Украины: на отдыхе в Крыму за год якобы побывало 1,1 миллиона украинцев.

Откуда взялись эти цифры, Аксенов не уточнил, отметив только, что "все статистические данные о количестве отдыхающих внимательно изучаются, анализируются и сопоставляются, в том числе с информацией о налоговых поступлениях в бюджет республики". По налогам Крым, если верить российской администрации, также установил рекорд: с января по сентябрь прошлого года в бюджет поступили 2,5 миллиарда рублей налоговых отчислений от туристической отрасли.

Цифры официальной статистики, которая ведется на полуострове, говорят о том, что в первые годы после аннексии на туристическом рынке наблюдался спад активности. Согласно сведениям еще украинских времен, с 2010 по 2013 год в Крыму ежегодно отдыхали 5,7–6,1 миллиона человек. Аннексия полуострова Россией сильно ударила по туристической привлекательности региона: в 2014 году в Крыму побывали 3,8 миллиона туристов, годом позже – 4,6 миллиона, в 2016 и 2017 годах – 5,6 и 5,4 миллиона человек соответственно. В 2018 году, после сдачи в эксплуатацию первой очереди моста через Керченский пролив, крымские чиновники объявили о том, что турпоток впервые превысил "украинские показатели": полуостров посетили 6,8 миллиона человек, сообщили в крымском министерстве курортов и туризма.

В Симферополе уже пообещали, что в 2020 году удастся превзойти рекордные показатели 2019 года. Это произойдет благодаря открытию железнодорожного сообщения между Крымом и Краснодарским краем. К двум существующим поездам, из Москвы и Санкт-Петербурга, планируют добавить еще 11 маршрутов. В результате количество туристов может вырасти на 20% по сравнению с прошлым годом, уверен председатель комитета крымского парламента по туризму, курортам и спорту Алексей Черняк.



Участники российского туристического рынка не разделяют оптимизма крымских чиновников. В Ассоциации туроператоров России говорят, что уже в этом году в разгар сезона треть всех туристов будет добираться в Крым по железной дороге. Но это не значит, что турпоток вырастет на 30%, просто туристы пересядут с самолетов и автомобилей на поезда. Прирост в 2020 году будет незначительным: уже сейчас, в высокий сезон, большинство объектов размещения работает с предельной загрузкой, а значит, возможности номерного фонда полуострова практически исчерпаны.

По ту сторону административной границы к крымской статистике о числе туристов относятся с недоверием. В Государственной пограничной службе Украины заявляют о том, что власти полуострова не в первый раз манипулируют данными. Утверждение о том, что Крым посетило более 1 миллиона украинских туристов, пограничники назвали "полной ерундой". "Данные полностью совпадают с общей статистикой пересечения всеми гражданами админграницы с временно оккупированной территорией именно в направлении полуострова. Причем отдыхающими оккупанты в этом случае считают тех, кто просто возвращается домой, едет навестить родственников и так далее", – говорится в заявлении погранслужбы, опубликованном в октябре прошлого года.

По словам помощника главы киевского ведомства Олега Слободяна, пассажиропоток через административную границу между Крымом и Херсонской областью в последние два года остается на стабильном уровне. Заявления об увеличении числа украинцев, посетивших полуостров, ничем не подтверждаются.

Обнародованные Аксеновым данные не выдерживают критики, говорят эксперты. Бывший министр курортов и туризма Автономной республики Крым, глава Ассоциации индустрии гостеприимства Украины Александр Лиев в беседе с корреспондентом Радио Свобода подчеркнул, что и во времена СССР, и после его распада три четверти туристов приезжали в Крым с материковой Украины. Это было обусловлено в первую очередь логистическими причинами. После аннексии ежегодный турпоток из украинских регионов сократился с 4,2 миллиона (в 2013 году) до 100 тысяч человек. При этом число отдыхающих из России осталось прежним.

"Единственное, что изменилось – структура этого потока. Если раньше это был 1 миллион человек, которые приезжали добровольно, которые выбрали Крым, потому что хотели поехать, то сейчас почти половина людей из этого потока – люди, которых отправляют в Крым по бесплатным путевкам, профсоюзным путевкам или по другим социальным программам страны-оккупанта", – утверждает экс-министр. По его подсчетам, реальный турпоток из России в 2019 году составил 1,15 миллиона человек – чуть меньше, чем годом ранее, из-за повышения цен на авиабилеты.

В Крыму в принципе не могли в прошлом году побывать 7,5 миллионов туристов, говорит Лиев. Во-первых, на полуострове за пять лет на 20% сократилось число действующих объектов размещения – это официальные данные местного министерства туризма. Большинство закрытых отелей и пансионатов приходится на западное и восточное побережья Крыма. Во-вторых, нет ни одной веской причины, по которой количество посетивших крымские курорты россиян могло бы вырасти в семь раз за несколько лет. Отдых не стал дешевле, сервис – лучше, пребывание – безопаснее, а логистика – проще. К тому же в распоряжении жителей России имеются курорты Краснодарского края, которые ближе, удобнее и привычнее крымских. В-третьих, если верить крымским чиновникам, то на полуострове в прошлом году побывало почти столько же туристов, сколько во всей Болгарии или во всей Грузии и в два раза больше, чем на Кипре. "А это уж совсем из области фантастики", - считает Лиев.

По мнению эксперта, крымские курорты не спасет даже запуск железнодорожного сообщения. Разве что ещё больше вырастут цены на авиабилеты, так как государство перестанет выделять воздушным перевозчикам дотации. "Чтобы добраться в Крым на поезде, у жителей какого-нибудь Екатеринбурга или Сургута уйдет несколько суток. На дворе уже 20-е годы XXI века. Тратить сейчас столько времени на дорогу никто не будет", – прогнозирует специалист.

У других экспертов, близко знакомых с крымской повесткой, резонные вопросы вызывает методика подсчета отдыхающих. Точнее то, как именно местные чиновники определяли, кто из визитеров турист, а кто приехал на полуостров с другой целью. Самый вероятный ответ – никак. К туристам, похоже, приписывают как самих крымчан, которые катаются в соседний Краснодарский край за покупками и развлечениями, а в Херсонскую область – за загранпаспортами и к родственникам, так и тех россиян и украинцев, которые едут в Крым на заработки в курортный сезон. "Приписки со стороны губернатора составляют 2,5 миллиона "мертвых душ". Очевидно, при таком наплыве туристов транспортная, отельная и пляжная инфраструктура захлебнулась бы", – поделился в фейсбуке своим видением ситуации председатель правления организации "Чистый берег. Крым" Владимир Гарначук.

Блогер Александр Горный рассказывает, что за прошлый год десять раз летал в Крым и из Крыма самолетом и столько же раз воспользовался Крымским мостом. Он не исключает, что каждую такую поездку засчитывали как визит нового туриста.

От жителей полуострова звучат крайне противоречивые оценки числа отдыхающих. С одной стороны, значительная часть крымчан говорит о том, что приезжих в последние годы стало заметно больше. С другой, далеко не все из них туристы. А значит, объекты туристической инфраструктуры не ощущают кардинальных перемен к лучшему. "В Севастополе однозначно людей стало намного больше. Достоверна ли цифра, которую дает Аксенов? Думаю, что да. Цифра – да. А вот туристы ли это – другой вопрос", – говорит менеджер крымской турфирмы "Командор-Тур" Вероника Горбачева.

– Мы открылись в 2012 году. Постепенно-постепенно раскрутились, тут случился 14-й год. Первые два сезона при России вообще были провальными. Думали, закрываться будем, потому что людей не было вообще. Потом лучше стало. Последние два года туристов много. Ясное дело, что 95% из России. Украинцев лично у нас не было", – рассказала Радио Свобода Светлана Орлова, хозяйка частного пансионата на западе Крыма.

Впрочем, хватает в Крыму и тех, у кого складывается противоположное впечатление. По словам ялтинской активистки Людвики Пападопулу, в разгар прошлогоднего сезона в городе было довольно мало гостей. По сравнению с украинскими временами туристов стало меньше.

– Туристы качественно изменились, – делится жительница Ялты. – Раньше на все праздники или просто выходные ехали люди из Украины, теперь этого нет и в помине. Достаточно с маклерами поговорить. А цифры... Их рисуют сообразно запросу. Платежеспособность упала, если говорить о самом большом сегменте – сдаче квартир. Приезжают на короткий срок, буквально на несколько дней. И требования стали завышенные, хотят очень дешево отдыхать большими компаниями. Многие в прошлом году жаловались.

Связанные с турбизнесом крымчане отмечают, что у нынешних туристов – по сравнению с теми, что приезжали пять-десять лет назад, = иные предпочтения. Кто-то действительно бьется за каждую копейку, но внушительная доля туристов из России привыкла к отдыху в формате "всё включено". Поэтому в отелях высокого класса летом нет свободных мест, в то время как частные пансионаты и мини-гостиницы закрываются из-за нехватки клиентов. Вместе с ними прекращают деятельность магазины, кафе и мелкие фирмы, оказывающие экскурсионные и развлекательные услуги.

По мнению бывшего министра курортов и туризма Александра Лиева, туристическая сфера в Крыму не будет нормально развиваться до тех пор, пока полуостров находится в изоляции: "Туристический выбор в XXI веке связан с ценой, качеством, местами интереса и удобной и быстрой логистикой. Этих факторов в Крыму не появилось, и пока не появится – никаких изменений не будет. А появятся они при одном только обстоятельстве – если Крым будет освобожден, станет снова частью мирового сообщества, будет иметь международные авиарейсы и украинцы снова поедут в Крым. Только тогда Крым вернется на туристическую карту".