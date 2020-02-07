Ссылки для упрощенного доступа

logo-print logo-print
Все сайты РСЕ/РС
Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире
Лицом к событию

Русский "мир" в Сирии. Эфир в 19:05

Путин и Ассад в Дамаске отмечают Православное Рождество. 7 января 2020

Что именно делали в Сирии сотрудники ФСБ, которых убили? Лежит ли на России вина за гибель турецких военных? Кто ответственен за резкое увеличение числа жертв среди сирийского мирного населения? Какие цели преследует каждое из государств, воюющих в Сирии? Политолог Хассан Аль-Хури (Сирия), журналист Яшар Ниязбаев (Турция), военные эксперты Павел Фельгенгауэр (Россия) и Юрий Федоров (Чехия) об обострении ситуации в Сирии. Ведет программу "Лицом к событию" Елена Рыковцева

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG