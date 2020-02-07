Путин и Лукашенко на переговорах "дошли до глубины седых времён"

Президенты России и Белоруссии проводят в пятницу переговоры в Сочи. Это их первая встреча в новом году - после того, как Россия фактически прекратила поставки нефти в Белоруссию, а Александр Лукашенко выступил с рядом резких заявлений в адрес российского руководства.
Перед поездкой в Сочи президент Белоруссии заявлял, что в отношениях с Россией наступил "момент истины".
Владимир Путин и Лукашенко начали переговоры с завтрака, за которым президенты разговаривали с глазу на глаз.
После завершения этой части встречи Лукашенко сказал журналистам, что они Путиным "дошли до глубины седых времён в нашей совместной жизни в одном государстве, обсудили много исторических дат и моментов". Обсудили в том числе и соседние государства и политику по отношению к ним.
Затем переговоры продолжились в расширенном составе. Часть российской делегации, однако, не смогла добраться до Сочи. Как сообщается, из-за погодных условий самолёт с российскими чиновниками сел в Минеральных Водах. Ожидается, что к вечеру они всё же доберутся до резиденции Путина, и пройдёт ещё один раунд переговоров.
- В прошлом году Россия и Белоруссия работали над так называемыми дорожными картами интеграции в рамках Союзного государства. Называлась даже дата возможного подписания документов - 8 декабря. Несмотря на многочисленные встречи Путина и Лукашенко, часть вопросов не удалось согласовать. В Белоруссии прошли акции протеста против дальнейшей интеграции страны с Россией. Сам Лукашенко неоднократно заявлял, что Россия выкручивает ему руки и фактически стремится ограничить суверенитет Белоруссии.
- Белоруссия и Россия пока не смогли договориться о поставках нефти в нынешнем году. Минск ищет альтернативных поставщиков топлива.
- Число граждан Белоруссии, поддерживающих идею союзного государства с Россией, за год снизилось на 20 процентов, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на результаты социологического исследования Белорусской аналитической мастерской Андрея Вардомацкого.
- Если в начале 2019 года за союз с Россией высказывались более 60 процентов жителей Белоруссии, то к декабрю эта цифра упала почти до 40 процентов.
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