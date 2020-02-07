Активист из Чувашии получил политическое убежище в Литве

Активист "Открытой России" из Чувашии Дмитрий Семенов получил политическое убежище в Литве. Об этом он сообщил на своей странице в фейсбуке.

Семенов покинул Россию в 2018 году опасаясь уголовного преследования по статье об организации деятельности "нежелательной организации". В 2017 и 2018 году его четыре раза привлекали к административной ответственности за "сотрудничество с нежелательной организацией".

В ноябре 2016 года на Семенова и на члена чувашского отделения ПАРНАС Дмитрия Панькова завели административные дела из-за репоста фотографии депутата Госдумы Виталия Милонова в футболке со слоганом "Православие или смерть!". Семенов был оштрафован на одну тысячу рублей. Панькова суд признал невиновным. Надпись "Православие или смерть!", сопровождаемая христианской символикой и черепами, находится в списке экстремистских материалов.

Закон о нежелательных организациях, согласно которому им запрещается работать на территории России, подписал в мае 2015 года президент Владимир Путин. Нежелательной может быть признана любая неправительственная организация, которая, по мнению генерального прокурора или его заместителя, представляет "угрозу безопасности государства и основам конституционного строя". Власти внесли в число таких организаций зарегистрированные в Великобритании и связанные с Михаилом Ходорковским структуры Open Russia Civic Movement и OR (Otkrytaya Rossia). В движении "Открытая Россия" неоднократно заявляли, что оно не связано с этими структурами.