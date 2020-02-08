Около четырёхсот человек приняли участие в народном сходе против строительства скоростной трассы Юго-Восточная хорда в Москве. Об этом сообщает издание "Свободная пресса" и радиостанция "Эхо Москвы" со ссылкой на координатора движения "Левый фронт" Сергея Удальцова.

Мероприятие прошло в районе Москворечье-Сабурово на юге города. Оно было организовано как встреча жителей с депутатом Госдумы от КПРФ Валерием Рашкиным. Протестующие потребовали отменить строительство трассы по существующему проекту, предусматривающему вырубку деревьев, снос гаражей и проведение трассы через территорию, загрязнённую радиоактивными отходами Московского завода полиметаллов. Он, согласно открытым данным, производит элементы ядерных реакторов и боеприпасов с сердечниками из обеднённого урана.

По итогам схода участники планируют передать депутатам требование остановить строительство и провести комплексное обследование территории около завода. После чего — составить план рекультивации зараженной территории.

В январе мэр Москвы Сергей Собянин пообещал очистить радиоактивный могильник, несмотря на то, что это должно привести к "огромным затратам". До этого власти города заявляли, что экологическая обстановка в районе "удовлетворительная". Член-корреспондент Российской академии наук Степан Калмыков в интервью "Медузе" говорил, что экологические риски в районе малозначительны, но отметил, что любые факторы риска всё равно требуют устранения.