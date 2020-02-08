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На Красной площади задержана активистка Юлия Кузнецова

Плакат в руках пикетчика

Вечером в субботу в Москве на Красной площади полиция задержала Юлию Кузнецову, участницу одиночного пикета против изменения Конституции и в поддержку участников дела "Сети". Как сообщает "ОВД-Инфо", Кузнецова была доставлена в отдел полиции "Китай-город". Вскоре туда приехал адвокат от "ОВД-Инфо" Василий Кушнир.

Юлия Кузнецова была отпущена из полиции с протоколом по статье о нарушении правил проведения публичного мероприятия.

Судебное заседание пройдёт в Тверском районном суде Москвы 19 февраля.

Задержания активистов на Красной площади происходят регулярно. Полиция задерживает экоактивистов, участников одиночных пикетов с плакатами против конституционной реформы, задерживают желающих записать обращение или стоящих с плакатом, на котором изображён смайл, а то и без надписи или изображения, а с чистым листом бумаги.

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