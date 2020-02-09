Полиция Таиланда ликвидировала стрелка, убившего 25 человек

Полиция ликвидировала военнослужащего, устроившего стрельбу в городе Накхонратчасима на северо-востоке Таиланда, в результате которой погибли 25 человек. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники в силах безопасности страны.

Стрелок был уничтожен на территории торгового центра, где он удерживал заложников. Освобождены восемь человек, некоторые из них ранены.

Газета The Bangkok Post сообщила, что во время перестрелки пострадали ещё трое сотрудников правоохранительных органов.

По данным телеканала телеканал Thai PBS, в результате стрельбы пострадали 63 человека. 13 из них доставлены в местную больницу.

В субботу 32-летний военнослужащий армии Таиланда капрала Джакрапанта Томма застрелил трёх офицеров в военном лагере, а затем скрылся, угнав армейский внедорожник. По пути к торговому центру "Терминал-21" он обстрелял мирных жителей. Оказавшись внутри, солдат вновь открыл огонь, убив и ранив несколько десятков человек. Как сообщалось, он также взял в заложники около полутора десятков человек. О его требованиях ничего не сообщалось.