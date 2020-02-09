Минобороны потратит 264 млн на "продукцию религиозного назначения"

Министерство обороны Российской Федерации потратит более 300 миллионов рублей на закупку "продукции религиозного назначения" для главного храма Вооружённых сил и "декорирование храма изделиями из гипса". Соответствующие тендеры размещены на портале госзакупок, их обнаружило "МБХ медиа".

О какой религиозной продукции идёт речь – в тендерах не говорится. Ранее ведомство выделило 25 миллионов рублей на закупку для храма керамических икон. Все контракты будут заключены с единственным поставщиком, но с каким именно – не разглашается.