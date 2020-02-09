Минобороны потратит 264 млн на "продукцию религиозного назначения"

Министерство обороны Российской Федерации потратит более 300 миллионов рублей на закупку "продукции религиозного назначения" для главного храма Вооружённых сил и "декорирование храма изделиями из гипса". Соответствующие тендеры размещены на портале госзакупок, их обнаружило "МБХ медиа".
О какой религиозной продукции идёт речь – в тендерах не говорится. Ранее ведомство выделило 25 миллионов рублей на закупку для храма керамических икон. Все контракты будут заключены с единственным поставщиком, но с каким именно – не разглашается.
- Главный храм Вооружённых сил России планируется открыть 9 мая 2020 года к 75-летию Победы в подмосковном парке "Патриот". Он станет одним из крупнейших православных храмов мира. Министр обороны Сергей Шойгу утверждал, что его строительство ведётся за счёт добровольных пожертвований россиян. Согласно данным фонда "Воскресение", который собирает деньги, на храм пожертвовано уже почти 3 миллиарда рублей. В конце октября 2018 года Минобороны заключило контракт на возведение фундамента на сумму 620 миллионов рублей, ещё 30 миллионов были потрачены на двери для храма.
- В списке жертвователей средств на строительство – много известных лиц, среди них – предполагаемый полковник российской военной разведки Анатолий Чепига, которого в Великобритании обвиняют в попытке отравления Сергея и Юлии Скрипаль.