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Под Челябинском люди перекрыли дорогу из-за боязни коронавируса

В лаборатории трансмиссивных вирусных инфекций, Омск, январь 2020 года

Жители Сосновского района Челябинской области перекрыли дорогу в карантинный центр из-за страха распространения коронавируса.

Местные СМИ сообщают, что машина "Лада-Гранта" с медицинским крестом на борту направлялась в санаторий "Утёс", где сейчас находится один из карантинных центров. Около двадцати человек преградили ей путь, полагая, что в машине находятся граждане Китая с подозрением на коронавирус. По мнению собравшихся, центр расположен слишком близко к жилым домам.

В региональном Минздраве заверили, что вся территория "Утёса" огорожена, в санатории введён жёсткий пропускной режим, а кроме того никаких жилых домов рядом нет – центр стоит в сосновом бору. В ведомстве потребовали от собравшихся не мешать медикам делать свою работу.

Известно, что в "Утёсе" сейчас обследуются шесть человек, один из них – гражданин Китая. Глава областного Минздрава Юрий Семёнов подчеркнул, что он лишь находится под наблюдением и "не является больным".

Всего в Челябинской области из-за подозрений в заболевании коронавирусной инфекцией обследуют около двухсот человек.

  • На 8 февраля в мире от коронавируса нового типа, пришедшего из Китая, скончались 813 человек, заражены более 37,5 тысяч. При этом вылечились более двух с половиной тысяч пациентов. Медики отмечают существенную положительную динамику по этому показателю.
  • При этом абсолютное число умерших уже превысило число смертей от SARS - тяжёлого острого респираторного синдрома, вспышка которого произошла в Китае в 2002-2003 годах.
  • Подавляющее большинство заболеваний и смертей зафиксировано в китайской провинции Хубэй. За пределами Китая заболели более 300 человек, умерших единицы.
  • В России были зафиксированы два случая заражения новым вирусом, оба заразившихся – граждане КНР. За последние несколько суток новых случаев заболевания не выявлено.
  • Многие страны мира ограничили транспортное сообщение с Китаем и приняли другие меры безопасности.

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