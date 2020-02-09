Под Челябинском люди перекрыли дорогу из-за боязни коронавируса

Жители Сосновского района Челябинской области перекрыли дорогу в карантинный центр из-за страха распространения коронавируса.

Местные СМИ сообщают, что машина "Лада-Гранта" с медицинским крестом на борту направлялась в санаторий "Утёс", где сейчас находится один из карантинных центров. Около двадцати человек преградили ей путь, полагая, что в машине находятся граждане Китая с подозрением на коронавирус. По мнению собравшихся, центр расположен слишком близко к жилым домам.

В региональном Минздраве заверили, что вся территория "Утёса" огорожена, в санатории введён жёсткий пропускной режим, а кроме того никаких жилых домов рядом нет – центр стоит в сосновом бору. В ведомстве потребовали от собравшихся не мешать медикам делать свою работу.

Известно, что в "Утёсе" сейчас обследуются шесть человек, один из них – гражданин Китая. Глава областного Минздрава Юрий Семёнов подчеркнул, что он лишь находится под наблюдением и "не является больным".

Всего в Челябинской области из-за подозрений в заболевании коронавирусной инфекцией обследуют около двухсот человек.