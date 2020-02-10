Суд в Пензе выносит приговор обвиняемым по делу "Сети"

Суд в Пензе сегодня оглашает приговор обвиняемым по делу так называемого террористического сообщества "Сеть". Подсудимые не признают вину. Многие из них утверждают, что давали признательные показания под пытками.

На скамье подсудимых семь человек. Это антифа-активисты и анархисты. Их обвиняют в организации деятельности террористического сообщества или участии в нём. Некоторых также обвиняют в хранении оружия и покушении на сбыт наркотиков. Прокурор запросил для подсудимых длительные сроки заключения: Дмитрию Пчелинцеву — 18 лет, Илье Шакурскому — 16 лет, Андрею Чернову — 14, Максиму Иванкину — 13, Михаилу Кулькову – 10, Василию Куксову —9, Арману Сагынбаеву — 6 лет лишения свободы.

По версии следствия, молодые люди создали сетевое сообщество с целью совершения терактов и свержения власти. Ещё несколько человек по этому делу были арестованы в Санкт-Петербурге.

Пчелинцева и Шакурского ФСБ называет создателями "Сети". Следствие утверждает, что они готовили "боевые группы", в частности, для совершения терактов во время чемпионата мира по футболу.

Подсудимые заявляют о своей невиновности. Они утверждают, что не планировали теракты и не создавали организацию. Следствие по делу вели сотрудники ФСБ. Следственный комитет не нашёл в их действиях ничего противоправного. Правозащитный центр "Мемориал" внёс обвиняемых по делу "Сети" в список политических заключённых.

Приговор выносит тройка судей Приволжского окружного военного суда в здании Пензенского областного суда. Около здания проходят пикеты в защиту подсудимых - сообщает "Медиазона".