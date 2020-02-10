"Новая газета" подала иск к связанному с Пригожиным РИА ФАН

"Новая газета" и журналист Денис Коротков подали иск о защите чести, достоинства и деловой репутации к Федеральному агентству новостей (ФАН), подконтрольному предпринимателю Евгению Пригожину, известному также как "повар Путина".

В публикациях РИА ФАН утверждалось, что Коротков якобы связан с запрещенной в России террористической организацией "Исламское государство" и сотрудничает с исламистами по заказу Михаила Ходорковского.

Ранее Следственный комитет потребовал от редакции предоставить личные данные Дениса Короткова и обеспечить его явку в Главное управление по расследованию особо важных дел для дачи объяснений. Проверка проводится на основании материалов РИА ФАН.

Материалы агентства с обвинениями появились после публикации расследования "Новой газеты" об убийстве сирийца бойцами частной военной компании Вагнера (ЧВК Вагнера), также, по многочисленным сообщениям, связанной со структурами Пригожина.

В ноябре прошлого года "Новая газета" опубликовала расследование о жестоком убийстве в Сирии, видеозапись которого была размещена в интернете. По сведениям издания, к пыткам и убийству причастны бойцы ЧВК Вагнера. Газета установила личность одного из наёмников. Это - Станислав Д. Фамилия не называется для безопасности его семьи. В группе Вагнера он служил в разведке, уточняет автор расследования. В распоряжении "Новой газеты" есть копия паспорта бойца, собственноручно заполненная анкета службы безопасности ЧВК Вагнера, расписка о неразглашении информации и автобиография. Часть информации журналист издания подтвердил с помощью данных из открытых источников.

Видео с издевательствами над убитым впервые было опубликовано летом 2017 года. На нём не видно лиц бойцов, однако слышно, что они говорят на русском языке. В ноябре 2019 года в соцсетях были опубликованы другие части видеозаписи. Лица бойцов видны на фотографии, также опубликованной в соцсетях, где они позируют рядом с телом убитого. Позже в СМИ появилась информация о том, что двумя сообщниками Станислава Д. были наемник Владислав А. и ветеран боевых действий в Чечне по имени Руслан. "Новая газета" заявила, что готова передать имеющиеся материалы в прокуратуру, Следственный комитет и МВД.

Вскоре после публикации расследования ФАН выпустило материал о Денисе Короткове, обвинив его в сотрудничестве с исламистами.

В ноябре 2019 года "Новая газета" уже требовала от Федерального агентства новостей публично опровергнуть сведения, изложенные в статьях, и удалить материалы с сайта, однако ФАН проигнорировало эти требования.