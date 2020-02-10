На борту Diamond Princess - 60 новых случаев заражения коронавирусом

У 60 пассажиров круизного лайнера Diamond Princess, который находится в карантине порту Иокагама в Японии, за сутки диагностирован новый коронавирус, который, по последним данным, стал причиной смерти уже более 900 человек главным образом в Китае.

Число инфицированных коронавирусом на круизном судне, таким образом, достигло 130. Всего на борту более 3700 человек - граждане разных стран. Они не могут покинуть лайнер из-за 14-дневного карантина.

По данным на утро понедельника, коронавирусная инфекция была зафиксирована у более чем 40 тысяч человек. Почти 3 с половиной тысячи признаны вылечившимися. 910 умерли - 908 в Китае и 2 за его пределами. По официальным данным, среди умерших в Китае двое иностранцев.

В последние дни число заболевших за сутки увеличивается примерно на 3-4 тысячи человек, умирает за сутки почти 100. По-прежнему подавляющее большинство новых случаев болезни фиксируется в китайской провинции Хубэй, в особенности в её центре, городе Ухань, где в декабре были отмечены первые случаи коронавирусной инфекции.

Власти Китая утверждают, что принимаемые жёсткие меры замедляют распространение инфекции. При этом они просят другие страны не ограничивать сверх меры торговлю с Китаем и сообщение с этой страной.

Британские власти в понедельник заявили о серьёзной угрозе распространения заболевания.

В России на данный момент зафиксированы два случая инфекции, заболели граждане Китая.

Коронавирус способен вызвать пневмонию, от которой нет специфического лечения. Число жертв уже превысило число умерших от вспышки атипичной пневмонии SARS, вызываемой коронавирусом подобного типа.