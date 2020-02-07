Ловушка "Брильянтовой принцессы". Коронавирус на лайнере в Японии

На круизном лайнере Diamond Princess ("Брильянтовая принцесса"), поставленном в глухой карантин на внешнем рейде порта японской Иокогамы, за сутки в три раза увеличилось число людей, у которых анализы выявили заражение новым "уханьским коронавирусом 2019-nCoV". Судно, на котором находятся 2 тысячи 666 туристов (всего из 50 стран, в том числе 24 гражданина России и 26 граждан Украины) и больше тысячи членов экипажа, полностью блокировано полицией и превратилось в стоячий плавучий тюремный лазарет. По настоянию властей команда почти не дает пассажирам выходить из кают – а они тем временем ведут в интернете онлайн трансляции своих злоключений.

По информации министерства здравоохранения Японии, к 20 заболевшим ранее людям, находившимся на Diamond Princess, за сутки прибавился еще 41 человек – после выборочного тестирования около 300 пассажиров и членов команды, у которых появились симптомы гриппа, либо же близко общавшихся с заболевшими или имеющими подозрительные симптомы. Всех, у кого тесты показывают положительный результат на наличие нового коронавируса, под охраной доставляют в госпитали в окрестностях Токио. Россиян среди них пока нет.

Лайнер Diamond Princess – круизное судно высочайшего класса, одно из самых больших и престижных в мире, которым владеет компания Princess Cruises. С 2004 года, когда оно было спущено на воду, судно курсирует в Тихом океане – в районе Аляски летом и по портам Восточной и Юго-Восточной Азии зимой.

20 января Diamond Princess вышло из Иокогамы в двухнедельный круиз по маршруту Кагосима-Гонконг-Окинава, и 3 ферваля вернулось в порт выхода. Однако, как выяснилось позднее, 25 января в Гонконге на берег с лайнера сошел 80-летний гражданин Китая, у которого обнаружили уханьский коронавирус. Он сейчас жив, и находится в одной из больниц в КНР. После медицинского тестирования анализов пассажиров, близко общавшихся с больным, медики выявили 20 зараженных, которые были быстро госпитализированы.

Среди первых зараженных оказались граждане США, Японии, КНР, Австралии и Филиппин.

Официальный Токио и муниципальные власти Иокогамы немедленно распорядились поставить Diamond Princess на рейде в двухнедельный карантин – всем людям, находящимся на борту, запрещено сходить на берег. При этом на судне введены строжайшие правила поведения – на всякий случай, как пишут в соцсетях оказавшиеся фактически под арестом пассажиры, команда строго велит им не покидать каюты. Иногда партиями пассажиров выпускают, на время от 30 до 60 минут, подышать свежим воздухом на палубы.

На судне пока имеется достаточный запас воды, пищи, санитарно-туалетных принадлежностей, однако возникли проблемы со стиркой белья и одежды – власти запрещают это делать, чтобы коронавирус вместе с сливаемой за борт сточной водой не попал в окружающую среду. Есть информация, что в ближайшее время Diamond Princess на короткий срок выйдет обратно в открытое море – только для того, чтобы включить стиральные машины.

Иногда Diamond Princess, как сказано в заявлении компании Princess Cruises, будет, с соблюдением всех предосторожностей, швартоваться непосредственно у пирсов иокогамского порта, чтобы восполнить запас воды и еды. Пассажиры, как подчеркивается, ни за что, после даты официального окончания круиза, платить не будут – ни за питание, ни за пользование интернетом и телефоном.

7 февраля японские власти запретили заход в территориальные воды страны еще одному большому круизному лайнеру, Westerdam, также из-за подозрения на наличие заболевших коронавирусом среди пассажиров и членов экипажа. На его борту также находятся граждане нескольких десятков государств, в том числе 7 граждан РФ. Это судно принадлежит компании Holland America Line, на сайте которой сообщается, что ни одного подтверждённого случая заболевания коронавирусом 2019-nCoV на лайнере не подтвердилось. Westerdam следовал по маршруту из Гонконга в японские порты Нагасаки, Наха и на остров Исигаки, куда он направится теперь, неизвестно.

6 февраля Международная ассоциация круизных компаний в связи с угрозой пандемии уханьского коронавируса выпустила специальное уведомление, запрещающее подниматься на борт круизных лайнеров во всем мире любым гражданам Китайской Народной Республики, как пассажирам-клиентам, так и морякам.

Также 5 февраля в Китае, что сегодня призанл официальный Пекин, от коронавируса 2019-nCoV умер врач-офтальмолог из города Ухань Ли Вэньлян. Как стало понятно к этому дню, он сумел первым, еще до начала эпидемии, догадаться и отчаянно начал предупреждать власти о появлении новой опасной, ранее неизвестной болезни, которой сам заразился. Ранее китайские СМИ утверждали, что Ли Вэньлян жив, но находится в критическом состоянии.

30 декабря 2019 года Вэньлян рассказал своим коллегам о пациентах c вирусной инфекцией. Сначала он решил, что речь идёт о вирусе, вызвавшем эпидемию атипичной пневмонии. Однако позже доктор отметил, что тип вируса еще не определен.

3 января доктора вызвали в отдел полиции, где объявили выговор за "распространение слухов в интернете" и "нарушение общественного порядка". Ли продолжил работу в больнице – и к нему на прием пришла пациентка, у которой потом обнаружили уханьский коронавирус. Позднее, в феврале, анализ показал, что Вэньлян заражен. После того как новый коронавирус обнаружили у тысяч человек в Китае, Верховный суд КНР раскритиковал действия полиции и признал, что Ли Вэньляну стоило поверить.

Первые сообщения о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань появились в декабре прошлого года. Китайские власти несколько недель не предпринимали активных действий, направленных на борьбу с пневмонией неизвестного происхождения. Они также утаивали информацию о распространении болезни. В результате к 7 февраля 2020 года в Китайской Народной Республике от коронавируса 2019-nCoV умерли уже больше 600 человек, и инфицированы им больше 30 тысяч. Почти 200 зараженных обнаружены в России (двое, оба граждане КНР), США, Канаде, Великобритании, Франции, Германии, Австралии, Индии, Таиланде, Филиппинах и других государствах.