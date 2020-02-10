Из "хрущевок" в "путинки". Пора ли идти в банк за ипотекой

В пятницу, 7 февраля, состоялось заседание Банка России, на котором ключевая ставка была снижена с 6.25 процентов до шести. Решение ожидаемое, но оттого не менее позитивное. К позитивным глава ЦБ России Эльвира Набиуллина отнесла также известие о том, что средняя ставка по ипотеке в России снизилась до 9 процентов годовых.

Несколько неожиданным было заявление главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной на пресс-конференции, которая состоялась после объявления решения о снижении ставки. Она не исключила, что серия снижения ставок - а это было уже шестое снижение подряд - продолжится. Хотя и была достигнута нижняя граница диапазона, от шести до семи процентов, в рамках которого ЦБ считает свою денежно-кредитную политику нейтральной.

Полная видео версия программы:

Все ждали, что на этой границе Банк России возьмёт паузу, чтобы оценить эффект от своих предыдущих действий. Более того, исходя из того, что раньше Банк России боролся с кризисами, которые сопровождались обильными падениями рубля, именно ужесточением денежно-кредитной политики, многие опасались, что и сейчас ЦБ если не повысит ставку, то по крайней мере не будет ее снижать. Тем не менее, несмотря на очевидные признаки замедления мировой экономики, ЦБ демонстрирует готовность не дуть против ветра, как это обычно случается, а действовать как все - оказывать поддержку экономике более дешевыми кредитами.

В сознании правительственных чиновников, кстати, произошел не менее отрадный поворот. Со странными идеями о необходимости пожертвовать настоящим ради будущего после ухода из кабинета экс-министра экономики Максима Орешкина, похоже, покончено. Новый премьер Михаил Мишустин, говоря об источниках роста российской экономики, первым пунктом назвал стимулирование потребительского спроса за счет расширения мер, направленных на социальную поддержку населения.

Платежеспособный спрос населения реабилитирован. Появилась надежда на то, что перестанут требовать затянуть пояса в осажденной крепости. Показателен в этом отношении эпизод с новым Административным кодексом. Стоит напомнить, что Минюст переписал Кодекс об административных правонарушениях, и в новой версии размер штрафов за самые разные правонарушения был кратно увеличен. Однако новый премьер одной фразой о том, что правительство пока не добилось такого роста зарплат, чтобы люди могли позволить себе платить такие штрафы, добился того, что чиновники от юстиции отправились послушно переписывать Кодекс.

Правда, в этой бочке меда нашлось место и для ложки дегтя. Дожить до этого прекрасного времени с кредитной историей, которая была бы достаточно чиста для жизни во времена финансовой оттепели удалось не всем. Те, кто брал кредиты под 16-17, а то и 20 процентов годовых и слишком увлекся, рефинансировать их под более человеческие проценты будет сложно. Фрагмент комментария главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной к решению о снижении ставки.

Средняя ставка выдачи ипотечных жилищных кредитов в декабре обновила исторический минимум – ровно 9 процентов годовых

Итак, картина того, что хотят от приунывшего населения партия и правительство, постепенно проясняется. Деньги тратить можно. Даже залезать в долги для этого не возбраняется. Но лучше все-таки тратить с умом и не на всякую потребительскую ерунду, среди которой может оказаться и импортная ерунда - а это уже ни в какие ворота не лезет. Рекомендуется тратить на что-то полезное как для граждан, так и для экономики. Например, на улучшение жилищных условий. Не зря же столько внимания уделяется в последнее время именно ипотеке. Даже отца московской реновации Марата Хуснуллина в правительство взяли. И не каким-то там простым министром, а целым вице-премьером.

Построить можно, кому мы их продавать будем? Или мы всех загоним в ипотечную кабалу под 9% и люди не будут есть?

Хуснуллин, кстати, в отличие от Набиуллиной, ни радости, ни гордости от 9-процентной ипотеки не испытывает. Скорее наоборот. На всероссийском селекторном совещании, которое состоялось на минувшей неделе, он был скорее недоволен уровнем ставок. Даже при 5-процентной ставке реализовать цель нацпроекта по жилью будет сложно, а при нынешних девяти и говорить нечего.

Справедливости ради, надо сказать, что 9% по нынешним временам - это не догма. Сейчас развелось такое количество льгот и субсидий, что в какую-нибудь категорию получателей государственного софинансирования при желании попасть можно.

И все-таки времена удивительным образом меняются. Если бы мне четверть века назад предложил кто-то рублевый кредит на покупку квартиры под 9% и не в месяц, а в год, и не на три месяца, а на 20 лет, я плясал бы от радости. И даже совсем недавно, в 2014 году я счел бы это большой удачей. Ровно так же как я считаю одной из лучших сделок жизни долларовую ипотеку под 14% годовых, которую я выплачивал с 2003 по 2013 год, относясь к ней как к арендной плате или коммунальным платежам, не заплатить которые нельзя. За это время квартира, которую я купил подорожала в несколько раз, и сегодня я уже не мог бы себе ее позволить. Разве что в какую-нибудь льготную ипотеку.

Можно, конечно, считать переплату, но есть и другой подход. Если ежемесячный платеж не заставляет перейти в режим строгой экономии, дело того стоит. Потому что ответить на вопрос, что можно будет купить через 5-10 лет на те тысячи, которые сегодня кажутся страшными, не возьмется никто. Крыша над головой в этом смысле выглядит надежнее денег. Это не значит, что цены на недвижимость не могут в какой-то момент упасть. Но пока даже в разгар самых разрушительных кризисов падал скорее рубль, а доходы, пусть и не сразу, постепенно догоняли девальвацию российской национальной валюты.

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