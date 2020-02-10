Крамп-Карренбауэр не станет преемницей Меркель

Лидер ведущей партии германской правящей коалиции - Христианско-демократического союза - Аннегрет Крамп-Карренбауэр не будет на выборах в 2021 году баллотироваться на пост федерального канцлера.

Об этом сообщают германские СМИ и информационные агентства со ссылкой на источники в партии.

Крамп-Карренбауэр, которую в Германии называют АКК, в декабре 2018 года сменила Ангелу Меркель на посту лидера ХДС. Её называли наиболее вероятной преемницей Меркель и на посту канцлера - в случае победы партии на предстоящих выборах. Крамп-Карренбауэр, однако, так и не смогла завоевать достаточную популярность как среди публики, так и в собственной партии. Недавний скандал в Тюрингии, где ХДС поддержала кандидатуру местного премьера вместе с правопопулистской "Альтернативой для Германии", также не способствовал популярности лидера партии.

Крамп-Карренбауэр намерена покинуть пост лидера ХДС к лету. Ожидается, что новый лидер партии и станет её кандидатом на пост канцлера. Это не будет Меркель, которая ранее заявляла, что в 2021 году в любом случае собирается уйти. Среди возможных кандидатов называют Фридриха Мерца и Йенса Шпана.

Неясно, останется ли Крамп-Карренбауэр на посту министра обороны.