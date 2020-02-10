Военные Турции и РФ обсуждают ситуацию в Идлибе, где наступает Асад

В Анкаре сегодня проходит очередной раунд российско-турецких переговоров о ситуации в сирийской провинции Идлиб, где ведут наступление войска президента Сирии Башара Асада.

В переговорах участвуют российские и турецкие военные. Россия поддерживает в сирийском конфликте сторону Асада, а Турция - ряд формирований вооружённой оппозиции. Обе стороны выступили гарантами перемирия в Идлибе, которое не соблюдается.

Требования Турции

Предыдущий раунд переговоров в субботу завершился безрезультатно. Об этом заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу. По его словам, если и нынешняя встреча не принесёт результата, вопрос будет решаться на уровне президентов двух стран. Реджеп Эрдоган и Владимир Путин на прошлой неделе уже говорили по телефону, однако наступление сил Асада продолжилось.

Турция добивается остановки наступления. Анкара заявляет, что если войска Асада попытаются занять весь Идлиб - последний участок территории к западу от Евфрата, который контролирует сирийская вооружённая оппозиция - то на территорию Турции из провинции хлынут миллионы беженцев. Кроме того, Турция обеспокоена судьбой своих наблюдательных пунктов в Сирии. Часть из них осталась в тылу сирийских правительственных войск. На прошлой неделе восемь турецких военных погибли после обстрела со стороны войск Асада.

После этого Турция ввела в Идлиб дополнительные подразделения своих войск, а также большое количество военной техники, включая танки и бронетранспортёры. Они размещены вблизи городов, которые ещё не взял под контроль Асад.

Кто противостоит Асаду в Идлибе

В Идлибе присутствуют как джихадисты из "Хайят-Тахрир аш-Шам" (эта организация признана террористической в России и США), так и другие оппозиционные группировки, объединённые под эгидой Сирийской национальной армии, ориентированной на Турцию.

В понедельник сирийские оппозиционеры заявили о начале контрнаступления при поддержке Турции, однако официально в Анкаре эти сообщения не комментируют.

Крупномасштабное наступление

Войска Асада за последние недели заняли ряд важных городов, включая Маарат-ан-Нумаан и Саракиб. Они почти полностью отбили важное шоссе Дамаск-Алеппо. Наступление идёт при поддержке российской авиации. Правозащитники и наблюдатели сообщают о многочисленных жертвах среди мирного населения.

Сообщалось о гибели в Сирии 1 февраля четырёх офицеров ФСБ России. Официально эти сообщения не подтверждены и не опровергнуты. МИД России косвенно подтвердил их, заявив, что в последнее время в стране гибли российские граждане.

Сирийские власти заявляют, что ведут борьбу против террористов. Под этим предлогом за последние годы войска Асада - при поддержке России и Ирана - выбили бойцов оппозиции из множества районов страны и теперь заявляют, что готовы занять весь Идлиб.