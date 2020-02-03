В воскресенье, 2 февраля, в нескольких прокремлевских телеграм-каналах и сообществах в социальной сети "ВКонтакте", освещающих действия российских силовых ведомств, появилась информация о гибели в Сирии четырех сотрудников спецназа ФСБ. Аналитик расследовательской группы Conflict Intelligence Team рассказывает, что они могли делать в Сирии и были ли ранее замечены в этой стране бойцы Центра специального назначения ФСБ.

Официального подтверждения информации о гибели россиян в Сирии пока нет, однако телеграм-канал Reverse side of the medal ("Обратная сторона медали") опубликовал траурные фотографии всех четырех, выставленные, предположительно, в ведомственных помещениях ФСБ. В биографиях двух погибших сказано, что они служили в управлении "С" ЦСН ФСБ.

Если верить информации в сопровождающих фотографии текстах, погибли 32-летний лейтенант Всеволод Трофимов из Тамбовской области, его ровесник, майор Булат Ахматьянов из Республики Марий Эл, а также 41-летний Руслан Гимадиев и 34-летний Дмитрий Минов.

Как сообщают Идель.Реалии, один из погибших, Булат Ахматьянов, действительно проживал в Марий Эл. В биографии Ахматьянова упоминается поступление в Казанское суворовское училище в 2003 году и в Рязанское высшее командное воздушно-десантное училище в 2005-м. Булат Ахматьянов был кандидатом в мастера спорта по современному пятиборью, а в 2009 году он стал чемпионом Московского военного округа по этому виду спорта.

По данным издания, отец Булата Ахматьянова работал учителем физкультуры в одной из школ поселка Параньга, в последние годы регулярно ездит с женой на заработки в Москву. Житель Параньги рассказал Идель.Реалиям, что у Булата Ахматьянова есть младший брат. Ахматьянов был женат, у него двое детей. Подробностей о личностях других погибших Радио Свобода пока узнать не удалось.

Из Сирии и других стран регулярно продолжают поступать сообщения о гибели россиян, как наемников, так и кадровых военных, несмотря на то что Россия неоднократно заявляла о выводе основной части своей группировки из Сирии, а в ливийской войне, по официальной версии, Москва и вовсе не участвует. Почему так происходит? Что известно о Центре специального назначения ФСБ? Были ли его сотрудники замечены в Сирии ранее? На эти вопросы по просьбе Радио Свобода отвечает аналитик расследовательской группы Conflict Intelligence Team Руслан Левиев:

<a href="https://w.soundcloud.com/player/?url=//soundcloud.com/vz8ti1ohwcz0/6up64tta8z3y">SoundCloud</a>

– Что известно на данный момент о гибели четырех российских спецназовцев в Сирии? Известно ли, когда они погибли, где и при каких обстоятельствах?

– Известно, что это были две снайперские пары. Обычно снайперы работаю в парах – сам снайпер и наводчик, который может его прикрыть. Одна пара была из Управления "К", это подразделение дислоцируется и работает в основном на Кавказе. Вторая – из управления "С", это управление специальных операций Центра специального назначения ФСБ России. Погибли они 1 февраля, днем, в ходе контратаки на западе Алеппо, когда повстанцы атаковали позиции сирийской армии. Эти позиции прикрывали снайперские пары от ФСБ, они были приданы им для усиления. Повстанцы, боевики использовали террористов-смертников на заминированных машинах, после которых они уже начинали попытку прорыва, контратаки на позиции сирийской армии. Сейчас многие пишут, что якобы сирийские солдаты после начала такой мощной атаки боевиков начали разбегаться, что, в принципе, характерно для сирийской армии, и спецназовцы ФСБ остались сами по себе и были накрыты артиллерийским и минометным огнем. Есть также версия, что якобы они при отступлении подорвались на машине, и уже потом их добили боевики. Вряд ли мы когда-либо узнаем полную правду, потому что, скорее всего, официального признания от ФСБ и рассказа об обстоятельствах их гибели никогда не будет. Остается пользоваться версиями и слухами.

– Известно ли что-то о группировке, в столкновении с которой погибли эти люди?

– В нападении, предположительно, участвовала группировка Тахрир аш-Шам, которая считается террористической по всему миру, в том числе и в России, и на Западе, а также несколько группировок, состоящих, в основном, из этнических узбеков.

– Эти группировки просто воюют против войск Асада с самого начала сирийской войны, или они являются чьими-то прокси? Чьи интересы они представляют?

– Эти группировки сформированы в разное время, кто-то с начала войны, кто-то гораздо позже. Действительно, их основным противником всегда была сирийская армия, как и для большинства сирийских группировок, которые там воюют. Но попутно, конечно, они участвуют в столкновениях и с ИГИЛ, с курдами. Это типичная ситуация для сирийской войны, когда все воюют против всех. Есть слухи, которые пока мы подтвердить не можем, что в этом наступлении боевиков на позиции сирийской армии принимали, в том числе, участие протурецкие группировки. Но пока мы не видели официальных заявлений от них самих, чтобы сказать с уверенностью, что они там тоже были.

– Что известно об этом "​Центре специального назначения ФСБ"​, в частности об Управлении "​С"​ этого центра, к которому предположительно принадлежали двое погибших? Были ли они ранее замечены в Сирии и какого рода задачи они там теоретически могут выполнять?

– Мне сложно сказать конкретно про Управление "С", потому что в Центре специального назначения ФСБ этих управлений несколько: "А", "В", "К", "С", соответственно, Управление "Альфа", Управление "В", "Вымпел", и управление "К", "Кавказ". Их представителей мы наблюдали в Сирии как минимум с 2016 года, более того, это не первые потери Центра специального назначения ФСБ в Сирии.

Фотографии личных вещей, якобы принадлежавших россиянам, погибшим 29 мая 2019 года на северо-западе провинции Хама. Неподалеку от места их гибели были замечены бойцы ЦСН ФСБ России:

Что касается Управления "С", подозреваю, исходя из практики с остальными управлениями спецназа ФСБ, который там присутствует очень давно, что это представители этого управления тоже там были. Возможно, информации о них и следов их дислокации в Сирии было меньше, потому что это управление гораздо малочисленнее, по сравнению с остальными. Более того, если посмотреть различные ветеранские форумы, не каждый ветеран ФСБ знает, что Управление "С" вообще существует. Это бывшая Служба специальных операций Центра специального назначения ФСБ России. Управление "С" очень малочисленное и особое, в отличие от остальных управлений – "А", "В" и "К".

Не каждый ветеран ФСБ знает, что Управление "С" вообще существует

Нам остается только догадываться, зачем конкретно они там присутствуют. Скорее всего, просто для набора боевого опыта. Эта практика не нова для подразделений ФСБ и КГБ. Группа "Альфа" КГБ СССР участвовала в войне в Афганистане. Они не только проводили там спецоперации, например, по захвату дворца Амина, но и участвовали в боях наряду с советскими военными. Это распространенная практика получения боевого опыта, которая идет еще с Советского Союза.

– Какова сейчас в целом обстановка в Сирии, в частности, в провинции Идлиб, в районе Алеппо? Работают ли соглашения о "зонах деэскалации", и если не работают, то почему? Россия много раз заявляла о выводе войск из Сирии, Трамп заявлял о выводе войск, но, тем не менее, мы видим, что и бомбардировки, и столкновения - все это продолжается.

– Все говорят "мы за перемирие", но при этом есть нюансы, из-за которых Россия вступает либо в противостояние, либо в открытые бои. То же самое и с американцами, которые вроде как вышли из Сирии, но, тем не менее, решили остаться на нефтяных месторождениях, и поэтому у них постоянно случаются противостояния с нашими военными, которым они не дают проехать к этим нефтяным месторождениям. Слава богу, пока что до открытых боев между российскими и американскими военными не дошло, но, тем не менее, такие противостояния, они есть.

Нарастает напряженность в ситуации с Турцией и их протурецкими группировками, которые, видимо, собираются предпринять какие-то атаки против сирийских военных и в Идлибе, и возможно, даже в Алеппо. Сегодня (в понедельник, 3 февраля. – прим. Радио Свобода) стало известно, что четверо турецких военных погибли в результате атаки сирийских военных, и Турция грозится отомстить и начать такую полномасштабную операцию. Применительно к России тут уже и говорить особо ничего не приходится, потому что это типичная практика для нашей страны - мы вроде как заявляем о перемирии, призываем всех к деэскалации, но сами же начинаем бомбардировки и атаки. Эта практика применялась и в Донбассе, теперь она же применяется и в Сирии. Это нормально для нашей страны. Цель сирийской армии - полностью взять под свой контроль всю Сирию, и в первую очередь, конечно же, речь о провинции Идлиб, которая осталась оплотом повстанцев и боевиков.

– Она остается таким "последним оплотом" уже довольно давно.

– Я бы сравнил это с ситуацией в том же Донбассе, там вроде бы тоже замороженная война, вроде бы деэкскалация, но, тем не менее, постоянные перестрелки, постоянно бывают раненые, погибшие. Впрочем, там никаких таких широких наступательных действий не идет, не приходят новости о том, что очередной населенный пункт Донецкой или Луганской области перешел под контроль противоположной стороны. В Идлибе же сейчас совсем наоборот: буквально на днях сирийская армия взяла очень крупный город – Маарат-эн-Нууман, который очень долго находился под контролем повстанцев и боевиков. Очень долгое время на него сбрасывали бомбы, в том числе бочковые бомбы, ранее там применялось химическое оружие, тем не менее, он долго был под их контролем. И вот буквально на прошедшей неделе он полностью перешел под контроль сирийской армии. Медленными наступательными действиями, но все-таки наступление на Идлиб продолжается, и сирийская армия действительно пытается взять его под контроль. Проблема в том, что из-за концентрации группировок боевиков в провинции Идлиб эта задача гораздо сложнее, чем когда они разбросаны по всему фронту и ты можешь ослабленные участки фронта быстро взять под свой контроль. Поэтому я считаю, что эта ситуация еще надолго, как минимум, на несколько лет.

– Решение о выводе части американских войск из Сирии. Сейчас, спустя месяц, можно говорить, оказало ли это какое-то глобальное влияние на ситуацию в Сирии?

– Это, скорее, имеет отношение не к ситуации в Идлибе, а к ситуации в других районах Сирии. Это решение оказало очень большое влияние на курдов. Курды теперь остались неприкрытыми, то есть Турция может полномасштабно начинать операцию против них, и попытки этого периодически происходят. Это вынудило уже самих курдов переметнуться на другую сторону. В частности, договариваться с россиянами о каком-то взаимодействии, о том, чтобы российские войска пускать в те города, где раньше присутствовали американцы, которые защищали их от Турции. Теперь там присутствует, соответственно, российская армия. Это довольно большая геополитическая победа для Владимира Путина, – говорит аналитик Conflict Intelligence Team Руслан Левиев.

Потери в Сирии несут не только спецназовцы ФСБ, но и бойцы российских Сил специальных операций (ССО), о которых не раз рассказывало Радио Свобода. Продолжают поступать из Сирии и сообщения об ударах российской авиации по мирным жителям: так, 30 января 2019 года турецкое агентство Anadolu сообщило со ссылкой на сирийскую неправительственную организацию "Белые каски", что в результате бомбардировок ВКС РФ в провинции Идлиб убиты не менее десяти мирных граждан, несколько десятков получили ранения. Утверждается, что среди объектов, которые подверглись атаке, оказались пекарня и госпиталь. Минобороны России сообщения об авиаударе назвало информационной провокацией.