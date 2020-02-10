Первый канал снял с эфира сюжет о неэффективности российских лекарств

Первый канал снял с эфира снятый для программы "Время" сюжет, в котором рассказывалось о неэффективности российских препаратов от рака в сравнении с импортными лекарствами.

Как сообщает "Новая газета", корреспонденты Первого канала провели съёмки в Центре имени Дмитрия Рогачёва в Москве и в детском онкологическом отделении петербургского онкоцентра, прервав рабочий день руководителей клиник для того, чтобы взять у них развёрнутые комментарии. Журналисты объяснили спешку тем, что снимают сюжет для программы "Время", которая выйдет в тот же вечер.

По словам заведующей детским отделением петербургского онкоцентра Маргариты Белогуровой, она в течение часа отвечала на вопросы корреспондента Алексея Корепанова, объясняя, почему отечественные лекарства не могут заменить импортные.

Однако сюжет в программе "Время" так и не вышел. По данным Белогуровой, его сняли с эфира из-за позиции Минздрава. Это подтвердили и врачи Центра имени Дмитрия Рогачёва. "Я знаю, что сюжет был готов, смонтирован, но снят с эфира", – рассказала "Новой газете" генеральный директор Центра, профессор Галина Новичкова. Вместо него в программе "Время" вышел репортаж о дефиците медицинских масок.

На Первом канале невыход отснятого сюжета пока не комментировали.

В начале января более пятисот российских семей, чьи дети страдают от онкологических заболеваний, написали коллективное письмо президенту России Владимиру Путину, попросив его остановить программу импортозамещения лекарств. Родители заявили, что дети мучаются от тяжёлых побочных действий лекарств российского производства, среди них – внутренние кровотечения, потеря зрения, слуха, и даже параличи. Авторы письма отметили, что отечественные препараты не проходили клинических испытаний на детях, и что "многих смертельно опасных побочных явлений можно избежать, всего лишь следуя протоколам лечения и применяя оригинальные лекарства".

Позже родителей поддержали 142 ведущих российских онколога и гематолога. Они также написали открытое письмо, призвав российских чиновников от здравоохранения наладить закупку импортных лекарств для детей и отказаться от использования в лечении отечественных дженериков. Врачи также указали на тяжелые побочные эффекты, недоказанную эффективность, и предупредили о росте детских смертей, напрямую связанных с заменой оригинальных лекарств отечественными аналогами.

Открытое письмо родителей из администрации президента России было перенаправлено в Минздрав. В ответе ведомство заверило в эффективности отечественных препаратов.

На открытое письмо врачей ответил, в свою очередь, Росздравнадзор. Там заявили, что "жалоб на нежелательные реакции на дженерики, на основании которых можно было бы отменить их регистрацию или приостановить применение, не поступало".