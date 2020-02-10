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"Сеть" ФСБ: пытки и беспрецедентная жестокость в суде

"Сеть" ФСБ: пытки и беспрецедентная жестокость в суде
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В Пензе суд приговорил на сроки от 6 до 18 лет колонии обвиняемых по делу "Сети"(внесена в России в список террористических). Группу молодых людей анархистских и антифашистских взглядов из Пензы и Санкт-Петербурга признали виновной в подготовке к терактам и свержению власти, хотя на деле речь идет о переписке в интернете и совместном увлечении страйкболом. Приговор основан на показаниях самих подсудимых, многие из которых заявили, что эти показания у них выбивали с помощью пыток.

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