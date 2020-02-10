Усманов подарил МОК рукопись де Кубертена стоимостью 8,8 млн долларов

Миллиардер Алишер Усманов передал олимпийскому музею в Лозанне оригинал манифеста основателя современных олимпийских игр барона Пьера де Кубертена. Об этом сообщается на сайте Международного олимпийского комитета.

В прошлом году манифест был продан на аукционе Sothebyʼs за 8 миллионов 800 тысяч долларов, но имя покупателя тогда не называли. Теперь выяснилось, что им был российский миллиардер.

14-страничная рукопись, датированная 1889 годом, содержит речь, в которой Кубертен впервые представил свою идею возродить Олимпийские игры в современном мире. Французский барон написал её чернилами на регистрационных бланках Международного конгресса по физическому воспитанию, а произнёс спустя три года во время празднования пятой годовщины Союза французских спортивных атлетов в парижской Сорбонне. Пьеру де Кубертену было тогда всего 29 лет. Спустя ещё два года в этом же зале было принято решение о возобновлении Олимпийских игр.

Глава МОК Томас Бах, обращаясь к Алишеру Усманову, заявил, что его "великодушие и щедрость напоминают о миссии Олимпийских игр – объединить планету в мирном соревновании" и позволяют установить "прямую связь с отцом-основателем" олимпийского движения.

Усманов, в свою очередь, отметил, что "олимпийский музей – самое подходящее место для хранения рукописи", которую он считает "бесценной".

Отмечается, что вскоре документ будет выставлен на постоянное всеобщее обозрение.