Усманов потребовал удалить статьи о его связях с Шакро Молодым

Миллиардер Алишер Усманов подал иск в Басманный суд Москвы с требованием удалить из Интернета три статьи, в которых его связывают с криминальным авторитетом Захарием Калашовым (Шакро Молодым), рассказала РБК представитель суда Юнона Царева. Усманов требует 50 тысяч рублей коменсации за моральный вред, который якобы ему причинили опубликованные на сайте Russian Criminal статьи.

В иске, который подали в суд адвокаты Усманова, упоминаются три статьи: "Алишер Усманов. Статус: авторитет", "Алишер Усманов в деле Шакро" а также статья "О связях Усманова с ОПГ". По мнению миллиардера, в этих текстах приведена недостоверная информация, и они нарушают его право на защиту чести и достоинства.

Ответчиком в деле также стал Роскомназдор, который Алишер Усманов просит удалить материалы о его предполагаемых связях с Шакро Молодым.

Захария Калашова, известного под прозвищем "Шакро Молодой", московский суд в конце марта приговорил к девяти годам лишения свободы в колонии строгого режима. Его обвинили в двух случаях вымогательтсва. Первый касался владелицы кафе Elements на Рочдельской улице в Москве Жанны Ким, второй — директора "Норднефтьгаза" Льва Гарамова. У предпринимателей Калашов вымогал соответственно восемь и десять миллионов рублей. 28 ноября приговор был подтверждён.

В мае 2017 года Усманов подал иск о защите чести и достоинства против основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального. Навальный обвинил миллиардера в создании схемы для незаконной передачи земельного участка на Рублевке премьер-министру Дмитрию Медведеву. Усманов назвал ложью это утверждение. Суд первой инстанции постановил запретить публикацию фильма Навального в интернете. Но в августе 2017 года Мосгорсуд смягчил это решение — Навального обязали вырезать только фрагменты фильма. Решение суда Фонд борьбы с коррупцией исполнил, фрагмент фильма об Усманове с его сайта удалили в октябре 2017 года.