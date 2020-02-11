Путин поручил передать "Ростеху" контроль за чистотой воздуха

Глава "Ростеха" Сергей Чемезов предложил президенту назначить государственную корпорацию "единственным исполнителем по созданию и эксплуатации" госсистемы мониторинга качества воздуха в проекте "Чистый воздух". Сейчас созданием этой системы занимается Росприроднадзор.

Владимир Путин с предложением согласился и поручил премьеру Михаилу Мишустину подготовить соответствующее распоряжение. Об этом сообщает РБК.

Модернизировать систему планируется из бюджетных средств – на это предусмотрено один миллиард триста миллионов рублей. Источники РБК оценивают реальную стоимость модернизации примерно в два миллиарда рублей. Глава Российского экологического общества Рашид Исмаилов считает, что она обойдётся в 5–10 миллиардов рублей.

В письме Путину Чемезов уточнил, что в дальнейшем эту систему можно будет использовать для мониторинга не только воздуха, но и воды, и почвы

В рамках проект "Чистый воздух" предполагается уменьшение на 20 процентов совокупного объёма выбросов в атмосферу в 12 крупных промышленных центрах России. На эти цели за шесть лет планируется потратить 480 миллиардов рублей, в том числе чуть больше 100 миллиардов бюджетных средств.



"Дочка" "Ростеха" компания "РТ-Инвест" сейчас строит в Подмосковье и Казани пять мусоросжигательных заводов. Эксперты, в число которых вошли известные российские экологи, химики, физики и гидрогеологи, проанализировав проектную документацию, заключили, что такой завод будет являться источником выбросов около полутора миллионов тонн в год углекислого газа. Кроме того, "дешёвая и примитивная трехступенчатая система очистки с упором на активированный уголь" приведёт "к выбросам около 2 тонн в год веществ 1-го класса опасности, которые являются аналогами боевых отравляющих веществ".

В декабре 2019 года глава "Ростеха" Сергей Чемезов написал письмо занимавшему тогда пост вице-премьера Алексею Гордееву с просьбой предоставить госкорпорации статус оператора по обращению с промышленными отходами, к которым относится и строительный мусор.​