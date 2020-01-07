"Мусор – это новая нефть": мусорной реформе в России исполнился год

С 1 января 2020 года в России должен вступить в силу закон об утилизации ТКО (твердых коммунальных отходов), принятый Госдумой в конце 2019 года. По этому закону сжигание твердых коммунальных отходов приравнивается к их "утилизации". Эксперты полагают, что это окончательно поставит крест на идее раздельного сбора мусора, который россиянам обещали в начале объявленной в стране год назад "мусорной реформы", и прогнозируют, что экологические протесты в регионах будут нарастать.

Также в конце 2019 года власти Москвы опубликовали проект новой территориальной схемы обращения с отходами в городе с 2020 по 2029 год. Из нее следует, что за 10 лет в российской столице образуется почти 83 млн тонн мусора, около 58 млн из них отправят в три региона – Московскую, Калужскую и Владимирскую области.

Московский мусор будут сортировать и размещать на 11 комплексах переработки отходов в Московской области, в том числе в Егорьевске, Кашире, Коломенском, деревнях Храброво, Ясенево, Шеметово, Аннино. Сейчас построено лишь четыре таких комплекса. С 2022 года мусор из Москвы повезут на четыре мусоросжигательных завода – в Наро-Фоминске, Солнечногорске, Воскресенске и Ногинске (по 350 тыс. тонн ежегодно), которые планирует построить "РТ-Инвест". Власти Москвы согласовали с Московской областью вывоз 3,4 млн тонн московских отходов в год начиная с 2020 года. Таким образом, за десять лет в область будет вывезено около 34 млн тонн.

В Калужскую область планируется вывоз 1,56 млн тонн отходов из Москвы в год, за десять лет – около 15 млн тонн. Большая часть отходов поедет в экотехнопарк около деревни Михали, построенный на деньги комплекса городского хозяйства столицы (в связи с этим имели место массовые протесты жителей региона).

Отходы с территории Центрального, Восточного, Северо-Восточного и Северного округов Москвы будут вывозиться на "объекты во Владимирской области". Москва планирует захоронить в этом регионе 666 тыс. тонн мусора уже в 2020 году, а с 2021 года – почти до 1 млн тонн. Всего же за десять лет планируется вывезти в этот регион около 9 млн тонн московского мусора. Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин строил свою предвыборную кампанию в 2018 году на борьбе с мусором из Москвы и области. Однако отходы из столицы продолжают поступать в регион, что вызывало протесты местных жителей.

В территориальной схеме нет скандального проекта Шиес в Архангельской области: по данным СМИ, включение Шиеса в территориальную схему могло бы повлиять на усиление общественных протестов. Однако это не означает, что Москва отказалась от планов вывозить туда мусор: если строительство объекта все-таки согласуют, схему можно будет скорректировать.

Жители Архангельской области, активно выступавшие против московского мусора весь 2019 год, намерены продолжить: в то, что власти откажутся от своих планов, активисты не верят. Об этом Радио Свобода рассказал один из организаторов и участников протестных акций в Шиесе, лидер движения "Поморье – не помойка" Дмитрий Секушин:

Мусоросжигание нам представляют как некую панацею, но это не так



– Я думаю, что Шиес не включен в новую территориальную схему, потому что их пугает появление самого слова Шиес в любых официальных документах, – говорит Секушин. – Они понимают, что люди по всей стране уже знают, что такое Шиес, и возмущены тем, что там происходит. Отсутствие Шиеса в территориальной схеме не должно усыплять бдительность ни Архангельской области, ни всей России, поскольку включить его позже законодательно не представляет никакой проблемы. То, что сейчас происходит по всей России, – это ужасно. Власть пытается создавать как можно больше мусорных полигонов, захоронений отходов. А мусоросжигание нам представляют как некую панацею от мусорной проблемы. Но это не так, поскольку при сжигании несортированного мусора происходит выделение огромного количества опасных веществ, в частности диоксинов, и это не экологичный вариант. Думаю, и в этом году мы будем продолжать делать что делали – контролировать то, что происходит в Шиесе, фиксировать многочисленные факты нарушения закона, держать связь со СМИ. Пути назад нет. Для меня это принципиальный вопрос. Если я не буду в этом участвовать, если я брошу это и сложу руки, я не смогу смотреть в зеркало на себя самого, я не могу себя уважать, и я не смогу смотреть в глаза своему сыну, – рассказал житель Архангельской области Дмитрий Секушин.

В конце 2019 года активисты, выступающие против строительства мусоросжигательных заводов в 30 российских регионах, решили объединиться. Это произошло на учредительном съезде движения "За права человека". Новая коалиция называется "Нам здесь жить", а ее участники планируют встречаться и обсуждать стратегию – как эффективно противостоять планам властей по превращению российских регионов в полигоны для сжигания московского мусора.

В конце 2019 года под Казанью разрушили лагерь активистов, выступающих против строительства одного из таких заводов. Активисток – в основном женщин – разгоняли омоновцы.

Экоактивисты из Казани говорят, что стройка планируется на землях сельскохозяйственного назначения, а у строителей на руках нет соответствующего разрешения – им выдали документы только на реконструкцию старой дороги. Кроме того, есть вопросы к разрешению по вырубке деревьев. Местные жители писали жалобы в прокуратуру и полицию, но строительство продолжилось. О ситуации в Казани говорит активистка Вера Керпель:

Инвестор скрывает проектную документацию, отказывается выдавать ее больше года



– Нам говорят, что завод на данный момент якобы прошел все необходимые экспертизы, но он не прошел одну экспертизу. Общественная экологическая экспертиза, которая заявлена общественной организацией "Принцип" и зарегистрирована в законном порядке, не пройдена по одной простой причине – инвестор строительства ООО "АГК-2" (подконтрольное "РТ-Инвест", которое является дочерним предприятием компании "Ростех". – РС) скрывает проектную документацию, отказывается выдавать ее уже больше года. Мы полагаем, что этот завод вовсе не такой хороший и экологичный, как его позиционируют. То, что он будет вредным, понятно уже из тех документов, которые опубликованы инвестором летом 2018 года. Согласно этим данным, каждый год предлагаемый завод должен выбрасывать в воздух 670 тонн вредных веществ. Также у этого завода должно оставаться больше 30 процентов золы и шлаков, и они также будут захораниваться на полигоне. Так что все утверждения, которые мы постоянно слышим от инвестора завода и от чиновников, о том, что якобы в Казани будет нулевое захоронение благодаря заводу, неправда. Согласно данным от самого инвестора завода, в воздух будут выбрасываться диоксины, фураны и другие опасные вещества. Это угрожает здоровью жителей не только близлежащих районов, таких как Растиново, Новониколаевский, но и всей Казани, Зеленодольска. Возможно, это дойдет даже до соседней республики Марий-Эл, – говорит эколог и активистка из Казани Вера Керпель.

Оппозиционный политик Дмитрий Гудков уверен, что протест против "мусорной реформы" и строительства мусоросжигательных заводов в новом году будет только расти:

Чем больше они будут сжигать, тем больше будут зарабатывать. Мусор – это новая нефть



– Власть делает ставку на мусоросжигание, а мусоросжигание – это самая вредная технология, потому что в России мусор не собирается раздельно. Это означает, что гореть будет все – градусники, батарейки, пластик. И это все будет вырабатывать огромное количество вредных веществ, причем смертельно опасных, таких как диоксины. Там буквально совсем даже не микро-, а одна триллионная грамма этого вещества означает летальный исход. При этом строить эти заводы они будут по абсолютно устаревшим технологиям, совсем не как в Европе. И самая главная проблема – что мусоросжигание, по сути, мотивирует увеличивать мусор: чем больше они будут сжигать, тем больше будут зарабатывать. Вся система построена таким образом, что мы платим, государство платит, соответственно, чем больше мусора, тем больше платит государство, тем больше получают все эти мусоросжигательные заводы и вся эта мусорная мафия. Поэтому эта технология мусоросжигания ставит крест на реформе раздельного сбора мусора, потому что это никому не нужно будет. Рынку, экономике будет выгодно сжигать. Значит, мусора будет больше, свалок будет больше, потому что там не все сгорает, 30 процентов – шлаки, и потом это все уходит на свалки, которые тоже строятся с нарушением экологических норм. То есть по сути мусор – новая нефть, на котором они зарабатывают деньги, причем и на самом строительстве они зарабатывают огромные деньги, потому что госбанки выделяют 32 миллиарда на строительство каждого завода, хотя эксперты утверждают, что максимум он стоит 16. Вот что они придумали. Большинство этих людей, конечно, свои семьи уже давно вывезли из России. Семьи там, здесь если и живут, то живут на Рублевке или где-то в экологически чистых районах. А мусор они вывозят за бетонное кольцо, за 70 километров от Москвы или дальше. Поэтому жители Коломны, Каширы, Егорьевска, Серебряных Прудов и так далее, Шиес – они будут дышать диоксинами, количество онкологических больных будет увеличиваться, естественно. Это все для нас, а деньги – для них. И еще это за наш счет, мы еще за это будем платить в виде мусорного тарифа, – говорит оппозиционный политик Дмитрий Гудков.



Ранее эксперты, в число которых вошли известные российские экологи, химики, физики и гидрогеологи, проанализировали проектную документацию типового мусоросжигательного завода, строительство которых предполагается в рамках федеральной программы "Чистая страна", и заключили, что такой завод будет являться источником выбросов около 1,5 миллионов тонн в год углекислого газа. Кроме того, "дешёвая и примитивная трехступенчатая система очистки с упором на активированный уголь" приведёт "к выбросам около 2 тонн в год веществ 1-го класса опасности, которые являются аналогами боевых отравляющих веществ".

По заключению учёных, только один предлагаемый в проекте завод будет выбрасывать в воздух количество диоксинов, равное объему выбросов этого опаснейшего вещества от всех 77 работающих в настоящее время мусоросжигательных заводов в США.

Помимо этого, каждый новый российский завод отравит почву на 100 квадратных километров вокруг, из-за чего будет нанесён непоправимый ущерб здоровью населения.

"В результате врождённых и приобретенных заболеваний, в том числе онкологических, люди будут больше болеть и меньше жить, – сказано в экспертизе российских учёных, – а также снизится рождаемость за счёт врождённого бесплодия".

Дмитрий Гудков считает, что всё это произойдет по вине компании "РТ-Инвест", гендиректором которой является Андрей Шипелов. Его, в свою очередь, связывают с гендиректором корпорации "Ростех" и членом бюро высшего совета партии "Единая Россия" Сергеем Чемезовым.