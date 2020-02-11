Служба безопасности Украины и прокуратура страны сообщили об установлении возможного заказчика и организатора поджога автомобиля корреспондента Радио Свобода во Львове Галины Терещук, информируют сайты ведомств. Машина журналиста была сожжена в ночь на 30 января.

В заказе поджога заподозрен 48-летний безработный житель города, который, как сообщила прокурор Львовской области Ирина Диденко, известен в криминальном мире "по контрабандным схемам, а также хищению топлива". По данным СБУ, он скрывается за границей. В организации преступления заподозрен 43-летний оперуполномоченный криминальной полиции Львовской области, 22 года работающий в ведомстве. Его имя не называется, но он объявлен в розыск. 6 февраля МВД сообщало также о задержании исполнителя – 19-летнего студента городского политехнического университета.

Прокуратура будет требовать ареста для обоих подозреваемых. Уголовное дело заведено по статье об умышленном уничтожении имущества журналиста, максимальное наказание по нему – лишение свободы на срок до 15 лет.

Согласно основной версии следствия, причиной нападения стала профессиональная деятельность журналистки.