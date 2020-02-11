В Петербурге полицейские получили реальные сроки за избиение подростка

В Петербурге осудили к реальным срокам двух сотрудников полиции – Алексея Заброду и Евгения Аунинга, которых обвиняли в применении пыток к 17-летнему подростку. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города.​

Заброду приговорили к 1 году и 8 месяцам колонии общего режима, а Аунинга – к 1 году и 6 месяцам. Их признали виновными в превышении должностных полномочий с применением насилия и специальных средств. Обоим запретили занимать должности на госслужбе сроком на два года. Кроме того, их обязали выплатить потерпевшему по 50 тысяч рублей в качестве компенсации. Полицейских взяли под стражу в зале суда.

Дело слушалось в особом порядке. Подсудимые вину признали, раскаялись и извинились.

В мае 2019 года в Петербурге кассир магазина заподозрила, что посетитель – 17-летний Вадим Коваль – совершил кражу. Его задержал охранник магазина, который схватил его за руки и повалил на пол, а потом застегнул наручники за спиной. Подростка доставили в отдел полиции, не проинформировав его законного представителя. Там двое полицейских начали выбивать у Коваля признание в краже, которую он не совершал. Сотрудники ППС Заброда и Аунинг нанесли ему несколько ударов ногами и резиновой палкой. Как рассказал сам потерпевший, один из полицейских кричал: "Сейчас мы тебя отпетушим". У подростка диагностировали многочисленные гематомы и ссадины.

Охранник в магазине тоже стал обвиняемым по уголовному делу о превышении полномочий работника частной охранной организации. Его дело находится на утверждении в прокуратуре, пишет сайт Север.Реалии.