Зеленский уволил Богдана и назначил Ермака главой Офиса президента

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Андрея Богдана с должности главы своей администрации - Офиса президента.

Указ об этом подписан 11 февраля. Накануне Богдан написал заявление об отставке.

Новым главой Офиса президента назначен Андрей Ермак, ранее бывший помощником президента.

Ермак занимался внешнеполитическими вопросами, в том числе курировал отношения с Россией. Именно он вёл переговоры с российскими представителями об обмене пленными и заключёнными, а также о подготовке встречи в "нормандском формате", которая прошла в Париже в декабре.

Ермак, в частности, поддерживал контакты с Дмитрием Козаком, ранее вице-премьером, а ныне заместителем главы администрации президента России. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков во вторник подтвердил, что курировать украинское направление в администрации будет Козак, а не Владислав Сурков. При этом он заявил, что указ об отставке Суркова ещё не подписан.