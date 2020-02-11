Зеленский уволил Богдана и назначил Ермака главой Офиса президента

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Андрея Богдана с должности главы своей администрации - Офиса президента.
Указ об этом подписан 11 февраля. Накануне Богдан написал заявление об отставке.
Новым главой Офиса президента назначен Андрей Ермак, ранее бывший помощником президента.
Ермак занимался внешнеполитическими вопросами, в том числе курировал отношения с Россией. Именно он вёл переговоры с российскими представителями об обмене пленными и заключёнными, а также о подготовке встречи в "нормандском формате", которая прошла в Париже в декабре.
Ермак, в частности, поддерживал контакты с Дмитрием Козаком, ранее вице-премьером, а ныне заместителем главы администрации президента России. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков во вторник подтвердил, что курировать украинское направление в администрации будет Козак, а не Владислав Сурков. При этом он заявил, что указ об отставке Суркова ещё не подписан.
- Богдан в прошлом был юристом олигарха Игоря Коломойского. Он играл важную роль в предвыборной кампании Зеленского, а после его победы на выборах возглавил Офис президента.
- Ещё в августе прошлого года СМИ сообщали, что Богдан написал прошение об отставке. Зеленский подтвердил, что такие заявления написали все его подчинённые, в том числе и Богдан, но тогда президент не дал ему хода.
- Украинские СМИ в последние месяцы сообщали о разногласиях в команде Зеленского, в том числе и о конфликте между Богданом и Ермаком. Сообщалось даже о драке между ними - эти слухи отвергли как Богдан, так и Ермак.
- О Богдане неоднократно критически высказывался юрист Дональда Трампа Руди Джулиани, который поддерживал контакты с рядом украинских представителей и, в частности, встречался летом прошлого года с Ермаком.
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