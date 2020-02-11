Алёна Водонаева вызвана в полицию из-за призыва "не рожать рабов"

Телеведущую Алёну Водонаеву вызвали на беседу в полицию из-за её поста в инстаграме с призывом "не рожать рабов этому государству". Уведомление МВД о проведении доследственной проверки опубликовало издание Super.

Там, в частности, приводятся высказывания Водонаевой о том, что "в России рожают либо богачи, либо необразованное быдло" и что она презирает семьи, которые "живут в нищете и рожают по три-четыре ребенка". Полиция усмотрела в них признаки возбуждения ненависти к социальным группам малоимущих, бедных и нищих.

По словам адвоката Водонаевой Катерины Гордон, с юридической точки зрения никаких оснований для возбуждения уголовного дела по этой статье нет. Водонаева высказывала свое мнение, которое разделило огромное количество людей, заявила адвокат.

Наказание по статье "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства" предполагает штраф от 300 тыс. рублей или лишение свободы сроком до 5 лет.

Сама Алена Водонаева сообщила, что намерена явиться в полицию.

Телеведущая высказалась после послания президента Владимира Путина Федеральному собранию. Президент предложил с 1 января выплачивать материнский капитал в 466 тысяч рублей при рождении первого ребёнка, а материнский капитал за рождение второго ребёнка увеличить на 150 тысяч рублей.

Водонаева считает, что этот миллион, которые семьи смогут получить за троих детей, "может стать роковым для будущих поколений, если отчаявшиеся от нищеты россияне или быдло, которому вечно не хватает на бутылку водки, начнут рожать ради этого миллиона". "К сожалению, мы живем в нищей и жадной стране, и если вы не уверены, что сможете обеспечить знаниями и медициной, пищей и одеждой себя и ребенка, то просто не надо рожать", – написала Водонаева.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Водонаева оскорбила россиян, а депутаты предложили оштрафовать её на 100 миллионов рублей.

Теперь на телеведущую написали заявление в полицию. По словам адвоката, личность заявителя ей неизвестна. Она не исключает, что заявление могли подать общественные организации.