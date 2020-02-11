Осуждены полицейские, забившие задержанного до смерти

В Саратовской области суд приговорил двух полицейских к лишению свободы за жестокое избиение задержанного, после которого он умер.

Сотрудник патрульно-постовой службы Юрий Граблин приговорён к 10 годам колонии строгого режима, его коллега Александр Гудков – к 10 с половиной годам. Прокуратура просила приговорить Гудкова к 14 годам колонии, а Граблина – к 13 годам.

Об этом сообщила Радио Свобода организация "Зона права" со ссылкой на адвоката Сергея Муханова, который представляет интересы матери погибшего.

В сентябре прошлого года в городе Вольске полицейские задержали местного жителя Романа Малышева. При задержании он стал вырываться, полицейские отвезли его на кладбище, где жестоко избили и бросили. Малышев умер от полученных травм – переломов рёбер, разрыва легкого и массивной кровопотери.



Полицейских признали виновными по статьям об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть, и о превышении полномочий с применением насилия. Граблин признал вину, а Гудков сначала написал явку с повинной, а затем отказался от неё.