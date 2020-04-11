Новые обещания Владимира Путина | Грани времени с Мумином Шакировым

• Помощь врачам - инициатива снизу. Как простые активисты кормят медиков в больницах Москвы и Питера и собирают деньги на средства индивидуальной защиты. • Долгая дорога домой! Как возвращались на родину граждане России, застрявшие за границей. • ИЗОляция. Как в режиме онлайн выживает искусство и те, кто потерял работу из-за карантина. Итоги недели подводит Мумин Шакиров с аниматором Гарри Бардиным и практикующим психологом, одним из специалистов по оказанию психологической помощи по телефону горячей линии «Стоп коронавирус» Алиной Антоновой.