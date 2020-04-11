Ссылки для упрощенного доступа

logo-print logo-print
Все сайты РСЕ/РС
Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире

Грани времени
Грани времени

Подписаться

iTunes Google Podcast Spotify Yandex Music Подписаться

Новые обещания Владимира Путина | Грани времени с Мумином Шакировым

Новые обещания Владимира Путина | Грани времени с Мумином Шакировым
Embed
Новые обещания Владимира Путина | Грани времени с Мумином Шакировым

No media source currently available

0:00 0:55:00 0:00
Скачать медиафайл

• Помощь врачам - инициатива снизу. Как простые активисты кормят медиков в больницах Москвы и Питера и собирают деньги на средства индивидуальной защиты. • Долгая дорога домой! Как возвращались на родину граждане России, застрявшие за границей. • ИЗОляция. Как в режиме онлайн выживает искусство и те, кто потерял работу из-за карантина. Итоги недели подводит Мумин Шакиров с аниматором Гарри Бардиным и практикующим психологом, одним из специалистов по оказанию психологической помощи по телефону горячей линии «Стоп коронавирус» Алиной Антоновой.

Другие материалы

Смотреть все части
АРХИВ ВИДЕО Список радиопрограмм
Наверх
XS
SM
MD
LG