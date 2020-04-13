Ссылки для упрощенного доступа

logo-print logo-print
Все сайты РСЕ/РС
Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире

Лицом к событию
Лицом к событию

Подписаться

iTunes Google Podcast Spotify Yandex Music Подписаться

Лицом к событию. Кремль запускает салюты и дуется на соседей

Лицом к событию. Кремль запускает салюты и дуется на соседей
Embed
Лицом к событию. Кремль запускает салюты и дуется на соседей

No media source currently available

0:00 0:55:00 0:00
Скачать медиафайл

За последнюю неделю с кем только не перессорились. Обиделись на американцев из-за названия дня космонавтики. С чехами из-за памятника Коневу. С белорусами из-за тестов на коронавирус. Плюс в самый разгар карантина запускают салюты в честь освобождения европейских столиц, которым рады отнюдь не во всех этих столицах. Это системное или просто на нервной почве? В гостях историк Никита Петров и политик Владимир Милов.

Другие материалы

Смотреть все части
АРХИВ ВИДЕО Список радиопрограмм
Наверх
XS
SM
MD
LG