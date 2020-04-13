Лицом к событию. Кремль запускает салюты и дуется на соседей

За последнюю неделю с кем только не перессорились. Обиделись на американцев из-за названия дня космонавтики. С чехами из-за памятника Коневу. С белорусами из-за тестов на коронавирус. Плюс в самый разгар карантина запускают салюты в честь освобождения европейских столиц, которым рады отнюдь не во всех этих столицах. Это системное или просто на нервной почве? В гостях историк Никита Петров и политик Владимир Милов.