За последнюю неделю с кем только не перессорились. Обиделись на американцев из-за названия дня космонавтики. С чехами из-за памятника Коневу. С белорусами из-за тестов на коронавирус. Плюс в самый разгар карантина запускают салюты в честь освобождения европейских столиц, которым рады отнюдь не во всех этих столицах. Это системное или просто на нервной почве? В гостях историк Никита Петров и политик Владимир Милов.
Другие материалы
-
13 апреля 2020
Лицом к событию. Кремль запускает салюты и дуется на соседей
-
10 апреля 2020
Лицом к событию. Глупая жадность власти?
-
09 апреля 2020
Лицом к событию. В третий раз закинул Путин свой невод...
-
08 апреля 2020
Лицом к событию. Кремль изолировал Россию. Пора платить?
-
07 апреля 2020
Лицом к событию. Регионы просят ремня
-
06 апреля 2020
Лицом к событию. Обнуление "тучных времен" Путина?