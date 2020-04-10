Время Свободы: "Карантинная усталость"

Волонтеры общественных организаций Петербурга, помогающих инвалидам, взяли из интернатов на время пандемии около 30 человек – несмотря на бюрократические препятствия*** После нескольких недель карантина россияне стали чаще нарушать правила самоизоляции ***Дочь и внук Нурсултана Назарбаева выиграли в Лондоне иск по делу о «необоснованном богатстве», но имиджу елбасы все равно нанесен существенный ущерб
Другие материалы
-
10 апреля 2020
Время Свободы: Ограничение цен = пустые полки
-
-
-
07 апреля 2020
Время Свободы: RT и "война" за маски между США и Европой
-
-
03 апреля 2020
Время Свободы: Маршала Конева "изолируют" в музее