Время Свободы: "Карантинная усталость"

Волонтеры общественных организаций Петербурга, помогающих инвалидам, взяли из интернатов на время пандемии около 30 человек – несмотря на бюрократические препятствия*** После нескольких недель карантина россияне стали чаще нарушать правила самоизоляции ***Дочь и внук Нурсултана Назарбаева выиграли в Лондоне иск по делу о «необоснованном богатстве», но имиджу елбасы все равно нанесен существенный ущерб