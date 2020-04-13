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Время Свободы

Время Свободы: "Карантинная усталость"

Время Свободы: "Карантинная усталость"
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Время Свободы: "Карантинная усталость"

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Волонтеры общественных организаций Петербурга, помогающих инвалидам, взяли из интернатов на время пандемии около 30 человек – несмотря на бюрократические препятствия*** После нескольких недель карантина россияне стали чаще нарушать правила самоизоляции ***Дочь и внук Нурсултана Назарбаева выиграли в Лондоне иск по делу о «необоснованном богатстве», но имиджу елбасы все равно нанесен существенный ущерб

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