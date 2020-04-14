Человек имеет право. Бунт заключенных в Ангарске: что скрывают власти
Один погибший. Более 300 возможных пострадавших. Пожар, который удалось потушить лишь через 10 часов, стрельба и светошумовые гранаты - 10 апреля в ИК-15 в Ангарске вспыхнул бунт. Что стало причиной беспорядков и почему власти не сообщают родственникам о местонахождении и судьбе заключенных. А так же ждать ли большую амнистию в России.
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