Человек имеет право. Бунт заключенных в Ангарске: что скрывают власти

Один погибший. Более 300 возможных пострадавших. Пожар, который удалось потушить лишь через 10 часов, стрельба и светошумовые гранаты - 10 апреля в ИК-15 в Ангарске вспыхнул бунт. Что стало причиной беспорядков и почему власти не сообщают родственникам о местонахождении и судьбе заключенных. А так же ждать ли большую амнистию в России.