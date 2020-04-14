Лицом к событию. Слабый Путин?

В Москве - пропуска, изоляцию ужесточают, число больных растет, падет ли доверие к власти? Политические последствия пандемии обсуждают Валерий Соловей и Андрей Коробков. Ведет передачу Михаил Соколов. Видео и текст - по ссылке: https://www.svoboda.org/a/30552517.html