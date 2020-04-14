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Время Свободы: "Минимум двое заключенных убиты, судьба десятков неизвестна"

Время Свободы: "Минимум двое заключенных убиты, судьба десятков неизвестна"
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Время Свободы: "Минимум двое заключенных убиты, судьба десятков неизвестна"

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Рамзан Кадыров обрушился с критикой на Новую газету за публикацию о принятых в Чечне мерах по борьбе с коронавирусом***Фонд «Русь сидящая» обратился в ООН в связи с жестоким подавлением бунта заключенных в исправительной колонии в Ангарске*** Бывший министр обороны Грузии приговорен к пяти годам тюрьмы по обвинению в попытке захвата парламента в знак протеста против его посещения депутатами Госдумы России

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