Дороги к свободе. Донбасс: время карантина

Линия разграничения закрыта, перспективы неясны - как будет развиваться ситуация в Донбассе во время карантина? Каковы перспективы процесса урегулирования в условиях пандемии коронавируса? О неподконтрольных правительству Украины территориях на востоке страны, которые в Киеве считают оккупированными Россией, Виталий Портников беседует с представителем Уполномоченного по правам человека Верховной Рады в Донецкой и Луганской областях Павлом Лисянским и журналистом Денисом Казанским.
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