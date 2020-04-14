Дороги к свободе. Донбасс: время карантина

Линия разграничения закрыта, перспективы неясны - как будет развиваться ситуация в Донбассе во время карантина? Каковы перспективы процесса урегулирования в условиях пандемии коронавируса? О неподконтрольных правительству Украины территориях на востоке страны, которые в Киеве считают оккупированными Россией, Виталий Портников беседует с представителем Уполномоченного по правам человека Верховной Рады в Донецкой и Луганской областях Павлом Лисянским и журналистом Денисом Казанским.