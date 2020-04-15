Лицом к событию. Путин дал! Сколько?

Политолог Станислав Белковский и директор совхоза имени Ленина Павел Грудинин неделю назад давали прогнозы: как именно поддержит россиян Владимир Путин в своем новом обращении? И вот он высказался. И сегодня они выскажутся в нашем эфире еще раз: сбылись ли их предсказания? А также: пропускная система в Москве началась с кошмара. Сотни людей могли заразиться в давке, которую создала полиция на входах в метро. Кто за это ответит? А также: обкатка системы видеонаблюдения за москвичами. Вас смогут снять любом общественном месте и использовать ваше изображение как угодно. Обсуждают политики Яков Якубович и Сергей Митрохин
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