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Время Свободы: Толпы в метро: "Две недели карантина - коту под хвост"

Время Свободы: Толпы в метро: "Две недели карантина - коту под хвост"
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Время Свободы: Толпы в метро: "Две недели карантина - коту под хвост"

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Очереди на вход в московское метро неизбежно приведут к вспышке заболеваемости COVID-19 – считают специалисты***Газета «Коммерсант» сообщила о первых случаях заражения коронавирусом среди военнослужащих***Общественные организации, помогающие онкобольным, оказались в сложной ситуации из-за мероприятий по борьбе с коронавирусом

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