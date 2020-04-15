Время Свободы: Толпы в метро: "Две недели карантина - коту под хвост"

Очереди на вход в московское метро неизбежно приведут к вспышке заболеваемости COVID-19 – считают специалисты***Газета «Коммерсант» сообщила о первых случаях заражения коронавирусом среди военнослужащих***Общественные организации, помогающие онкобольным, оказались в сложной ситуации из-за мероприятий по борьбе с коронавирусом