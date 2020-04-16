Время Свободы:Анастасия Татулова: "Самое ужасное, что началось мародерство"
Когда в России можно ожидать снижения темпов прироста числа зараженных коронавирусом?***Предприниматель Анастасия Татулова, бизнесу которой обещал помочь Владимир Путин, так и не дождалась поддержки от государства*** Кто распространяет конспиративную теорию о том, что Билл Гейтс якобы создал коронавирус, чтобы увеличить свое состояние?
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