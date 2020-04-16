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Цитаты Свободы
Цитаты Свободы

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Цитаты Свободы. Москва как российский Ухань

Цитаты Свободы. Москва как российский Ухань
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Цитаты Свободы. Москва как российский Ухань

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Число новых зараженных в Москве растет: больницы не справляются, "скорые" выстраиваются в очереди. Ситуацию может усугубить и то, что после введения пропускного режима власти устроили проверку пропусков на входах в метро, из-за чего на станциях скопились толпы.

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