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Человек имеет право Live

Человек имеет право. Штрафы за отсутствие пропусков и правосудие он-лайн

Человек имеет право. Штрафы за отсутствие пропусков и правосудие он-лайн
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Человек имеет право. Штрафы за отсутствие пропусков и правосудие он-лайн

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России за выход из дома без разрешения можно схлопотать приличный штраф. Законно ли это и как разговаривать с полицейскими. Российские судьи налаживают он-лайн производство. Слушания проходят в ватсапе, решения оглашают во Вконтакте.

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