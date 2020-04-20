Лицом к событию. Четверо в космосе

Патриарх призывает молиться, чтобы победить болезнь, президент уверяет россиян, что все будет хорошо "с Божией помощью", мэр Москвы молится на пропускную систему, премьер РФ видимо молится хуже всех потому что цены на нефть рухнули до очередных мнимумов. В параллельном мире живет народ, который пытается решать свои проблемы митингами, виртуальными, как в Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, или реальными, как во Владикавказе. В программе "Лицом к событию" - аналитик Фонда Карнеги Андрей Колесников, писатель Дмитрий Глуховский, политик Анатолий Сидаков (на связи из Владикавказа).